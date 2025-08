Gol e addio, la sua avventura al Milan è ormai agli sgoccioli

Tempo di addii in casa Milan con un calciatore che, dopo aver messo a segno la sua prima rete con la maglia rossonera, è pronto a cambiare squadra durante questa sessione di trattative.

Il Milan ha terminato la sua tournée che lo ha portato lontano dall’Europa ed è pronto a vivere le ultime amichevoli prima di iniziare a fare sul serio in occasione della partita di Coppa Italia contro il Bari in programma tra meno di due settimane.

In casa rossonera si vuole arrivare alla partita di Coppa Italia con la rosa più pronta possibile per vivere la nuova stagione con cessioni e acquisti che dovranno essere chiusi a stretto giro di posta. Nelle ultime ore appare sempre più vicino l’addio di un calciatore che non sembra rientrare nei piani di Massimiliano Allegri con il tecnico livornese che ha già dato il suo ok alla cessione. Un giocatore che proprio nei giorni scorsi, ha messo a segno la sua prima rete con la maglia rossonera.

Il Milan lo saluta dopo il gol: già terminata la sua carriera in rossonero

Filippo Terracciano è pronto a salutare il Milan. Andato a segno nell’amichevole contro il Perth Glory, il jolly difensivo è ad un passo dall’addio con la Cremonese che appare in vantaggio rispetto all’Hellas Verona, squadra della quale è tifoso e dove preferirebbe tornare a giocare.

I grigiorossi al momento sembrano essere in vantaggio nella corsa al calciatore avendo preso contatti concreti con il Milan e facendo un’offerta concreta con un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo in caso di salvezza della squadra allenata da Davide Nicola. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti tra le parti per provare a chiudere positivamente l’affare.

La sensazione è che Filippo Terracciano stia aspettando di capire se il Milan prenderà o meno un nuovo terzino destro da aggiungere alla rosa. Se i rossoneri dovessero decidere di mettere un nuovo calciatore a disposizione di Allegri sulla fascia la decisione di salutare la squadra diventerebbe inevitabile con Terracciano che ha la necessità di trovare maggiore continuità per provare a rilanciare la sua carriera.

Giunto al Milan durante l’inverno del 2024, Terracciano non è riuscito a trovare continuità prima con Pioli, poi con Fonseca e Conceicao. Giunto al quarto allenatore nel giro di un anno e mezzo, il calciatore sembra aver capito di non essere una priorità per la squadra rossonera che è pronta a fare cassa con la sua partenza.