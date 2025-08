Ancora una cessione al Bologna, i rossoblu piombano sul difensore rossonero

Il Bologna continua a guardare in casa Milan per rinforzare la propria rosa in vista della stagione che sta per prendere il via con i rossoblu sulle tracce di un calciatore che non rientra nei piani di Massimiliano Allegri.

Negli ultimi anni il Bologna ha lavorato molto sul mercato con il Milan andando a rinforzare la propria rosa andando ad acquistare giocatori dalla squadra rossonera.

I rapporti di mercato tra il Milan e il Bologna sono ottimi con le due squadre che nelle ultime stagioni hanno chiuso diversi affari. Da Saelemaekers a Pobega passando per Calabria sono stati diversi i calciatori che hanno cambiato maglia vestendo la casacca rossoblu dopo quella rossonera. In questi ultimi giorni il Bologna avrebbe mostrato interesse per un altro giocatore del Milan con Vincenzo Italiano che lo vorrebbe sotto le due torri.

Un difensore del Milan è finito nel mirino del Bologna, nuovo assalto rossoblu

Filippo Terracciano, secondo quanto affermato dal Corriere di Bologna, sarebbe finito nel mirino del Bologna che è alla ricerca di un difensore per la fascia destra dopo l’addio di Davide Calabria che ha salutato gli emiliani dopo sei mesi sotto le due torri, giunto proprio dal Milan in prestito.

Salutato l’ex capitano del Milan che è ancora alla ricerca di una nuova squadra per la stagione 2025/2026, il Bologna sta cercando un nuovo terzino destro che possa alternarsi con Emil Holm e Lorenzo De Silvestri sulla fascia in vista di un’annata che si prospetta ricca di impegni per la squadra di Vincenzo Italiano. Filippo Terracciano, in grado di agire anche sulla sinistra o a centrocampo, è un profilo molto apprezzato dal tecnico del Bologna che sarebbe felice di averlo a disposizione.

Non manca la concorrenza per il Bologna che dovrà fare i conti specialmente con la Cremonese, prima squadra a muoversi in maniera decisa per il giocatore classe 2003. Oltre ai grigiorossi c’è anche l’interesse da parte dell’Hellas Verona che starebbe pensando ad un suo ritorno per rinforzare la rosa a disposizione di Paolo Zanetti. Il Milan, anche per una questione di liste, starebbe ancora valutando il futuro del ragazzo, che potrebbe salutare in prestito con diritto di riscatto.

Nei prossimi giorni ci saranno dei nuovi contatti tra Milan e Bologna per provare a capire la fattibilità dell’affare. I rossoblu, tra l’altro, hanno nel mirino anche Noah Okafor, attaccante classe 2000 che potrebbe prendere il posto di Dan Ndoye, passato da qualche giorno ufficialmente al Nottingham Forest per una somma di poco superiore ai 40 milioni di euro.