Ha convinto Allegri, dalla cessione al rinnovo: firma entro la fine dell’anno

Il Milan potrebbe chiudere a breve per un rinnovo di contratto importante andando ad allungare il rapporto con un calciatore che è stato vicino all’addio nei mesi scorsi.

Oltre a lavorare in sede di mercato per cercare di rinforzare la rosa e cedere i calciatori che non rientrano nei piani, il Milan sta pensando anche al futuro con possibili rinnovi di contratto.

Massimiliano Allegri ha dato le sue indicazioni alla società dopo il primo mese di ritiro durante il quale ha potuto conoscere da vicino le qualità dei calciatori a sua disposizione. L’allenatore livornese è rimasto ben impressionato da un calciatore che sembrava essere vicino all’addio durante gli scorsi mesi. Una buona impressione che potrebbe valere un rinnovo di contratto impensabile fino a poche settimane fa con i rossoneri pronti ad allungare l’accordo con il calciatore in questione.

Rinnovo col Milan ad un passo, i rossoneri hanno preso la decisione

Fikayo Tomori ha convinto Massimiliano Allegri con il centrale inglese che, vicino alla cessione durante lo scorso inverno ed all’inizio di questa estate, sembra essere diventato un punto fermo del nuovo corso del Milan. L’apprezzamento del tecnico potrebbe valere il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel giugno del 2027.

Il centrale inglese, durante lo scorso inverno, fu vicino alla Juventus che lo cercò ripetutamente ricevendo però prima il no del Milan e poi quello del calciatore quando le richieste dei rossoneri furono esaudite. Sul difensore ci fu anche il Newcastle in inverno con i bianconeri inglesi che non hanno poi affondato il colpo in maniera concreta.

Rimasto a Milano riconquistando poi il posto da titolare sotto la guida di Sergio Conceicao, l’ex Chelsea è rimasto al Milan in questa prima parte dell’estate non avendo ricevuto offerte che andassero ad esaudire le richieste sue e del Milan. Nelle prime settimane di lavoro con Massimiliano Allegri il classe 1997 ha dimostrato di essere in un buono stato di forma con l’allenatore che ha chiesto la sua permanenza. Capace di agire sia in una difesa a quattro che in una a tre, Tomori potrebbe rivelarsi un punto di forza della retroguardia in questa stagione.

Il contratto scadrà tra meno di due anni ed il Milan non vuole rischiare di trovarsi in una situazione difficile in vista della prossima estate quando il giocatore sarà con un solo anno ancora di accordo con il club. La sensazione è che prima della fine del 2025 il difensore inglese possa rinnovare prolungando fino al 2029 il suo contratto con i rossoneri diventando una vera e propria colonna della squadra.