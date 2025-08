Milan duttile per Allegri: pronti tre moduli per l’inizio di stagione

Massimiliano Allegri vuole un Milan duttile in vista della prossima stagione con il tecnico livornese che è pronto a schierare tre moduli diversi in questa prima parte di campionato.

L’esordio ufficiale si avvicina per il Milan con i rossoneri che tra dieci giorni saranno di scena a San Siro in Coppa Italia contro il Bari ad una settimana dall’inizio della nuova Serie A.

I rossoneri hanno cambiato molto rispetto alla scorsa stagione, decisamente deludente per il Milan con la mancata qualificazione alle coppe europee che pesa moltissimo sia da un punto di vista di prestigio che dal lato economico. Cambiato allenatore con il ritorno di Massimiliano Allegri alla guida della squadra, il tecnico è pronto a puntare sull’intercambiabilità dei moduli all’interno della squadra. L’ex Juventus è infatti al lavoro per far assimilare alla squadra diversi schieramenti per essere pronti in qualsiasi occasione.

Allegri lavora su più moduli, tre schieramenti diversi per i rossoneri

Il Milan sta lavorando sul 3-5-2, il 3-4-3 e sul 4-3-3. Tre moduli che potrebbero essere alternati all’inizio della stagione per capire quale sia il più congeniale alla squadra che sta lavorando molto per farsi trovare pronta al via del campionato 2025/2026.

La difesa a tre è stata quella maggiormente schierata in questa fase di preparazione alla nuova stagione, dimostrando di dare maggiore solidità al reparto arretrato. Il trio titolare al momento sembra essere quello composto da Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic con Matteo Gabbia prima alternativa. Davide Bartesaghi, schierato spesso come laterale di sinistra, può essere adattato come terzo centrale all’occorrenza. Il centrocampo folto a cinque garantisce grande solidità con due punte delle quali una è rappresentata da Rafael Leao.

Nel 3-4-3 spazio agli esterni di attacco con Pulisic e Leao ad agire ai lati di Santiago Gimenez o del nuovo centravanti che dovrà arrivare dal mercato. Un centrocampo fisico formato da Ricci (o Modric) e Fofana per creare una diga di protezione per la difesa con un esterno come Saelemaekers capace di coniugare al meglio sia la fase difensiva che quella offensiva.

Con il 4-3-3 il Milan potrebbe tornare a schierarsi con la difesa più utilizzata in queste ultime stagioni mettendo un play (Luka Modric) con due mezzali al suo fianco che potrebbero essere rappresentate da Ricci ed il nuovo acquisto in arrivo (resta sempre viva la speranza di arrivare a Jashari). In attacco o una scelta di puntare sugli esterni come Leao e Pulisic o due punte strette con un trequartista di quantità come Loftus-Cheek alle loro spalle.