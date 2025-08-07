Il bomber arriva in prestito, il Milan lo riporta in Italia

Il calciomercato del Milan ha avuto un’accelerazione improvvisa negli ultimi giorni con i rossoneri che hanno chiuso per Ardon Jashari ed ora vogliono prendere un nuovo centravanti da regalare a Massimiliano Allegri.

Il nuovo allenatore dei rossoneri è stato chiaro con la dirigenza chiedendo un altro attaccante di livello internazionale da poter alternare con Santiago Gimenez, punta messicana arrivata lo scorso inverno dal Feyenoord.

Sono diversi i nomi che sono stati accostati ai rossoneri in queste ultime settimane ma in queste ultime ore sta tornando prepotentemente il nome di un attaccante in particolare. Massimiliano Allegri ha presentato la sua lista di nomi a Igli Tare e Giorgio Furlani con la speranza che, prima dell’inizio del nuovo campionato di Serie A, possa giungere a Milanello per iniziare a prendere confidenza con i nuovi compagni.

Il Milan prende il bomber in prestito, colpo ad un passo

Rasmus Hojlund, centravanti del Manchester United, appare essere in uscita dal club inglese durante questa estate con il Milan che è pronto a fare un tentativo. Stando a quanto affermato da Sky Sport, i rossoneri sarebbero disposti a mettere sotto contratto il giocatore nel caso in cui dovesse giungere l’apertura per un suo trasferimento in prestito.

Classe 2003, il centravanti ex Atalanta ha lasciato un ottimo ricordo in Serie A disputando un’ottima seconda parte di stagione nel 2022/2023 attirando le attenzioni di tutte le big europee con il Manchester United che riuscì a spuntarla sulle avversarie. In Inghilterra, nelle due stagioni successive, non è riuscito a convincere a pieno ed ora, per lui, potrebbero aprirsi le porte di una cessione.

Il Manchester United, come spesso è accaduto durante gli ultimi anni, ha cambiato di nuovo molto dal punto di vista della rosa e gli arrivi in attacco stanno portando i Red Devils a valutare l’addio di almeno uno tra Zirkzee e Hojlund. Il danese appare quello con maggiore mercato ed il Milan è tra le pretendenti. Impossibile per i rossoneri chiudere un acquisto a titolo definitivo ma un prestito con diritto di riscatto incontrerebbe i favori del club meneghino, pronto poi a prenderlo a titolo definitivo in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Un Milan che fa sul serio in questi giorni per quello che riguarda il mercato con i rossoneri pronti a chiudere anche per il nuovo terzino destro. Sono sempre più frequenti i contatti per Zachary Athekame, giovane esterno dello Young Boys che appare molto vicino dal vestire la maglia rossonera. Un acquisto che permetterebbe poi ai rossoneri di concentrarsi sulle uscite in questo finale di mercato per provare ad abbassare i costi degli ingaggi.