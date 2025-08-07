Milan, la Juve propone uno scambio: Allegri si oppone

Tudor apprezza molto un giocatore rossonero e la Juve vorrebbe accontentarlo, ma Allegri dice no.

Il Milan è a caccia di un nuovo centravanti e non è un segreto che tra i nomi nella lista ci sia quello di Dusan Vlahovic. Massimiliano Allegri lo conosce bene, avendolo allenato alla Juventus, e sarebbe contento di riabbracciarlo.

Ci sono stati contatti tra le parti, però la trattativa non è ancora decollata. L’attaccante serbo ha un contratto che scade a giugno 2026 e pertanto il club rossonero attende per cercare di comprarlo al prezzo più basso possibile, anche se a Torino non vorrebbero andare sotto quota 20 milioni di euro per non fare minusvalenza. Anzi, in questo momento ne chiedono almeno 25.

Tudor guarda in casa Milan: la Juve prova lo scambio?

Vlahovic verrebbe di corsa al Milan, però l’affare non è semplice. Bisogna considerare pure il suo stipendio, oggi di 12 milioni di euro netti annui. Il club rossonero non vorrebbe andare i 6, bonus compresi. Non a caso, Igli Tare sta valutando anche altri attaccanti, ad esempio Rasmus Hojlund del Manchester United.

Secondo quanto confermato da La Gazzetta dello Sport, non si può escludere che tra Milan e Juventus venga imbastito uno scambio che comporti il trasferimento di Vlahovic in rossonero. Al club bianconero piaceva Malick Thiaw, però la sua valutazione è salita sopra i 30 milioni di euro ed è stato respinto il recente assalto del Newcastle United.

Igor Tudor gradirebbe anche un giocatore come Alexis Saelemaekers, ma Massimiliano Allegri si oppone alla partenza dell’esterno belga. Dopo l’esperienza positiva in prestito alla Roma, l’ex Anderlecht è destinato a rimanere al Milan e ad avere anche un ruolo importante.

Il club rossonero manderebbe volentieri a Torino uno tra Ismael Bennacer, Yacine Adli e Samuel Chukwueze, però in casa Juventus non sembrano essere profili graditi. Insomma, uno scambio tra le due società appare complicato in questo momento. Non è detto che con il passare dei giorni la situazione non possa cambiare, ma ad oggi l’unica soluzione possibile è che il Milan decida di investire almeno 20 milioni di euro per il cartellino di Vlahovic.

L’ex Fiorentina era stato proposto anche al Manchester United, che non si è mostrato interessato e ha ormai chiuso per l’acquisto di Benjamin Sesko dal Lipsia. Un affare da 85 milioni di euro, bonus compresi. I Red Devils hanno avuto la meglio sul Newcastle United, alla ricerca di un sostituto di Alexander Isak, che vuole trasferirsi al Liverpool.