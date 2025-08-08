Il Milan ora è stufo, in tre sono fuori dal progetto: via in pochi giorni

L’acquisto di Ardon Jashari ha portato il Milan a completare il centrocampo in vista della stagione che partirà tra meno di dieci giorni con la partita di Coppa Italia contro il Bari.

Ora per il Milan, impegnato nel chiudere la trattativa per Athekame e il nuovo centravanti, è giunto il momento di cedere gli esuberi presenti in rosa con i rossoneri che hanno le idee ben chiare su chi non faccia parte del progetto tecnico.

Sono ore decisive per lo sfoltimento della rosa della squadra rossonera con la dirigenza che ha le idee chiare su chi debba salutare la squadra per permettere al club di fare cassa e di abbassare in maniera decisa il monte ingaggi. In questo momento sono in tre ad essere sul piede di partenza con la società che vuole sfoltire la rosa che al momento è decisamente troppo ampia per un club che non parteciperà alle coppe europee. Nei prossimi giorni ci saranno novità in merito con Igli Tare e il resto della dirigenza che sono stati chiari con i calciatori in causa.

Non ci sono dubbi in casa Milan: tripla cessione in arrivo

Centrocampo sistemato in casa Milan con l’acquisto di Ardon Jashari. L’ormai ex Bruges rappresenta la pedina che mancava alla squadra di Massimiliano Allegri con il tecnico livornese che ha già indicato chi può partire per rendere più corto l’organico a sua disposizione. Sulla lista dei cedibili, per quello che riguarda il centrocampo, al momento ci sono Yacine Adli, Ismael Bennacer e Warren Bondo.

L’ex giocatore della Fiorentina non è stato riscattato dai viola con il Milan che chiede circa 10 milioni di euro per il suo cartellino, ma al momento non ci sarebbero offerte concrete. Fino ad ora sono giunti interessamenti dall’Arabia Saudita con Sassuolo e Torino che lo prenderebbero volentieri in prestito anche se il Milan preferirebbe una cessione a titolo definitivo del calciatore classe 2000.

Verso l’addio anche Ismael Bennacer. L’algerino non rientra nei piani con il Marsiglia che non lo ha voluto riscattare al prezzo fissato dal Milan. L’ex Empoli piace molto a De Zerbi che lo vorrebbe di nuovo in Francia, ma ad un prezzo più basso rispetto ai 12 milioni di euro richiesti dai rossoneri. Sul calciatore ci sono gli interessi di alcuni club dell’Arabia Saudita ma al momento il mediano non ha aperto alla destinazione.

Possibile anche la cessione di Warren Bondo. Il mediano, arrivato a gennaio dal Monza, non ha trovato spazio anche per via dei continui infortuni che lo hanno colpito. La sensazione è che possa rischiare di trovare poco spazio alla corte di Allegri in questa stagione con il tecnico che avrebbe già dato l’ok alla sua partenza a titolo temporaneo. Verso la permanenza, invece, Yunus Musah con lo statunitense che avrebbe convinto l’allenatore ex Juventus e nessuna squadra si è avvicinata finora ai 25 milioni di euro richiesti.