Milan, blitz per l’attaccante: ecco il super regalo ad Allegri

La dirigenza rossonera vuole accelerare l’acquisto di un centravanti: Vlahovic rimane un’opzione, però c’è un altro nome che ha preso quota.

Comprare un nuovo attaccante è uno degli obiettivi di questo calciomercato estivo del Milan. Probabilmente, sarà l’ultimo tassello di questa campagna acquisti, dato che l’ingaggio di un nuovo terzino destro dovrebbe essere definito entro il weekend: si sta cercando di chiudere per Zachary Athekame dello Young Boys.

Per la punta potrebbe essere molto importante la prossima settimana, anche se già in questi giorni Igli Tare ha deciso di intensificare i contatti per portare alla corte di Massimiliano Allegri un numero 9 adatto alle sue esigenze. Dusan Vlahovic sembrava in pole position, però la trattativa si è rivelata un po’ complicata e adesso la dirigenza rossonera sta approfondendo i discorsi per un altro centravanti: Rasmus Hojlund.

Milan, assalto a Hojlund: come stanno le cose

Secondo quanto spiegato oggi da La Gazzetta dello Sport, un intermediario del Milan ha fatto un blitz a Londra proprio per il 22enne nazionale danese. Il Manchester United ha aperto alla cessione con la formula del prestito. Avendo comprato Matheus Cunha e Benjamin Sesko, senza dimenticare la presenza di Joshua Zirkzee, non c’è posto per lui nei Red Devils.

Anche se ad Hojlund non dispiacerebbe rimanere alla corte di Ruben Amorim per provare a giocarsi le sue chance, il trasferimento a Milano potrebbe essere la soluzione migliore per rilanciare la sua carriera dopo due stagioni difficili in Inghilterra. Sarà importante il confronto tra la dirigenza del Manchester United e il giocatore, al quale verrà fatto capire che lo spazio per lui non c’è.

Il Milan è una destinazione gradita ad Hojlund, il cui stipendio (4 milioni di euro netti annui, bonus compresi) non sarebbe un problema per la società rossonera. Più difficile trovare una quadra sulle cifre dell’operazione, dato che il Manchester United parte da una valutazione di 40-45 milioni di euro.

Il Milan potrebbe offrire un prestito oneroso di circa 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 30-35. Le parti sono in contatto e in questo weekend ci potrebbero essere sviluppi interessanti. Hojlund ha le carte in regola per diventare il nuovo numero 9 di Allegri, che sarebbe ben contento di averlo come alternativa a Santiago Gimenez.

Da ricordare che il Manchester United investì la bellezza di 74 milioni di euro più 10 di bonus per comprare il danese dall’Atalanta nel 2023. Normale che i Red Devils non vogliano fare una minusvalenza a bilancio, in quest’ottica rinviare una cessione definitiva al 2026 sembra la soluzione ideale. Il Milan proverà a trovare un accordo sulle cifre dell’affare.