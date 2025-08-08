Tutti a bocca aperta, via dal Milan: cessione a sorpresa

Un calciatore rossonero che sembrava incedibile è finito nel mirino di un club inglese: offerta in arrivo, le ultime news.

Manca meno di un mese alla fine della finestra estiva del calciomercato e al Milan ci sono ancora diverse operazioni da effettuare. Almeno due in entrata, ovvero l’acquisto di un terzino destro e di un centravanti. Per quanto riguarda le uscite, l’obiettivo è piazzare Filippo Terracciano, Warren Bondo, Ismael Bennacer, Yacine Adli, Samuel Chukwueze e Marko Lazetic, Divock Origi.

Anche Yunus Musah non è considerato intoccabile, ma la dirigenza rossonera chiede più dei 25 milioni di euro che aveva offerto il Napoli a giugno. Negli ultimi giorni si sta parlando dell’interesse del Nottingham Forest, che potrebbe accontentare le richieste milaniste e spingersi sui 28-30, bonus compresi.

Non è incedibile neppure Noah Okafor, che nel pre-campionato è stato protagonista in positivo finora. Però servono circa 22-23 milioni di euro per assicurarsi il suo cartellino. Anche se a Napoli lo svizzero ha avuto un’esperienza anonima, il Milan pensa che il suo potenziale sia di ben altro livello e non vorrebbe né prestarlo (se non con obbligo di riscatto) né “regalarlo” a un prezzo basso.

Milan, assalto dalla Premier League? Offerta in arrivo

Recentemente è emersa la volontà del Newcastle United di comprare Malick Thiaw, però la prima offerta da 30 milioni di euro è stata respinta. Il difensore tedesco piace a Massimiliano Allegri, che non lo vorrebbe perdere. Ovviamente, di fronte a una proposta di 38-40 milioni di euro lo scenario potrebbe cambiare. Bisognerà vedere fino a quale cifra i Magpies si vorranno spingere.

A proposito di squadre della Premier League, è Tuttomercatoweb.com a rivelare che l’Aston Villa ha manifestato il proprio interesse nei confronti di Alexis Saelemaekers. L’esterno belga è rientrato a Milano dopo un’ottima stagione a Roma e Allegri vorrebbe puntare su di lui, essendo un calciatore duttile tatticamente e di buona qualità. Da vedere quanti soldi metterà sul tavolo il club di Birmingham, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare un’offerta.

Quando la Roma ha provato a comprare Saelemaekers, il Milan ha chiesto circa 25 milioni di euro. La dirigenza giallorossa preferì tirarsi indietro, invece di fare tale investimento. L’ex Anderlecht sarebbe rimasto volentieri nella capitale, però ha accettato serenamente il rientro a Milano. Sta lavorando sodo per convincere Allegri di poter essere una risorsa importante per il suo progetto tecnico. Se l’Aston Villa non farà un’offerta “irrinunciabile”, il belga continuerà a indossare la maglia rossonera e magari rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno 2027.