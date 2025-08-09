Allegri ora è nei guai: ne deve fare fuori uno, è già caos formazione

Il 17 agosto il Milan affronterà il Bari a San Siro per la prima partita ufficiale della stagione che porterà i rossoneri a giocarsi la possibile qualificazione agli ottavi di finale della competizione nazionale.

Sono giorni molto caldi per quello che riguarda il calciomercato in casa Milan con i rossoneri che hanno di fatto sistemato la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in attesa di chiudere per il nuovo centravanti.

Con l’arrivo di Zachary Athekame, terzino destro svizzero, il calciomercato in entrata del Milan può ritenersi concluso con i rossoneri che sono al lavoro per portare a casa l’ultimo tassello: il centravanti. Il tecnico è stato chiaro sin da subito con il club chiedendo l’acquisto di un nuovo attaccante che possa giocarsi il posto con Santiago Gimenez. In queste ore sta prendendo piede la possibilità di arrivare a Rasmus Hojlund con la dirigenza rossonera che è partita alla volta dell’Inghilterra per capire la fattibilità dell’affare. Nel frattempo nascono i primi dubbi di formazione con Allegri alle prese con una discreta abbondanza in un reparto.

Formazione Milan, Allegri è chiamato a scegliere: un big resterà fuori

L’acquisto di Ardon Jashari dal Bruges ha completato di fatto il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri che nei prossimi giorni dovrà decidere quale formazione schierare in vista delle prime uscite tra Coppa Italia e campionato. Uno tra Fofana, Ricci, Modric e Jashari rischia fortemente di restare fuori col Milan che ha decisamente aumentato il tasso tecnico in mezzo al campo.

L’idea di Massimiliano Allegri è quella di schierare un centrocampo a tre in vista della stagione che sta per prendere il via e non sembra esserci spazio per tutti i big presenti ora nel reparto mediano. Se Modric appare il favorito per il ruolo di playmaker della squadra, Jashari è quello con caratteristiche da mezzala lasciando di fatto il grande dubbio tra Fofana e Ricci su chi dovrà avere compiti di rottura.

La stagione è chiaramente molto lunga ed appare difficile immaginare che Modric possa giocare tutte le partite del campionato. Appare quindi necessario avere una determinata profondità di rosa per essere competitivi fino alla fine della stagione. Resta però il fatto che, oltre ai quattro già citati, il Milan ha nel suo serbatoio altri calciatori di livello internazionale su cui puntare.

Sembra strano, infatti, immaginare che calciatori come Musah e Loftus-Cheek possano restare a guardare per tutto il campionato senza riuscire a ritagliarsi il proprio spazio. Se Bondo ha accettato il passaggio in prestito alla Cremonese, in casa Milan resta da capire quale possa essere il destino per Adli e Bennacer, fuori dai piani e destinati a salutare prima di settembre.