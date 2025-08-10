A 22 milioni se ne va, il Milan pronto a chiudere la plusvalenza

22 milioni di euro per l’ok ad una cessione in casa Milan con i rossoneri che sono pronti a chiudere una plusvalenza a bilancio per mettere a posto le proprie casse.

L’obiettivo principale del mercato in entrata per il Milan è quello di regalare a Massimiliano Allegri un nuovo attaccante in vista della stagione che sta per prendere il via.

L’allenatore livornese vuole due attaccanti di livello internazionale che possano alternarsi e giocarsi il posto al centro del reparto offensivo dei rossoneri. Santiago Gimenez è l’unico attaccante che è stato confermato rispetto alla scorsa stagione ed il club è pronto a metterne un altro a disposizione del nuovo tecnico. In questo momento la punta del Manchester United sembra essere in pole con il Milan che potrebbe chiudere l’affare sulla base di un prestito di circa 4 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a 40. Denaro che la società potrebbe avere a disposizione grazie ad alcune cessioni, una delle quali per una somma intorno ai 22 milioni di euro.

Cessione a 22 milioni, il Milan è pronto a dare l’ok

In queste ore è giunta la notizia dell’interessamento da parte dell’Aston Villa nei confronti di Alexis Saelemaekers con l’esterno belga che potrebbe salutare il Milan a titolo definitivo. Il giocatore piace molto a Massimiliano Allegri che non lo vorrebbe perdere ma il club deve fare cassa per finanziare gli ultimi colpi in entrata.

È da escludere una nuova partenza in prestito dell’esterno belga ma, secondo quanto affermato da Tuttomercatoweb.com, nelle prossime ore potrebbe arrivare la prima offerta ufficiale per il cartellino del classe 1999. A 22 milioni di euro il Milan potrebbe decidere di cedere l’esterno per fare cassa ed andare a mettere a posto i propri conti.

La valutazione che il Milan fa del cartellino è di circa 25 milioni, ma se dovesse giungere una proposta che possa permettere al club di incassarne subito 22 l’ok potrebbe giungere presto. Una decisione che arriva anche per via della difficoltà che la società sta incontrando per cedere alcuni calciatori che non sembrano far parte del progetto di Massimiliano Allegri.

Calciatori come Adli e Bennacer non sembrano avere molte proposte in questo momento con i rossoneri che potrebbero ritrovarsi a dover svendere i loro cartellini nelle ultime ore del calciomercato estivo. La stessa situazione la sta vivendo Samuel Chukwueze con il nigeriano che appare destinato a salutare ma per il momento sono giunti solamente interessamenti da parte del club spagnolo. Simile a quello di Saelemaekers è il discorso relativo ad Okafor con la punta che piace a molti club, ma col Milan deciso a cederlo solo a titolo definitivo.