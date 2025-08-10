Milan, arriva il nuovo difensore: colpo da 25 milioni

Il club rossonero sembra aver deciso il difensore che rimpiazzerà il tedesco: si punta ad accelerare in queste ore.

Massimiliano Allegri lo avrebbe tenuto volentieri, ma i circa 40 milioni di euro offerti dal Newcastle United hanno spinto il Milan a vendere Malick Thiaw. Il giocatore deve ancora effettuare le visite mediche e firmare il contratto, però ormai l’accordo tra le parti c’è e l’affare è fatto.

Ora Igli Tare sta lavorando per sostituire l’ex Schalke 04. I primi nomi emersi sono stati quelli di Pietro Comuzzo della Fiorentina e di Giovanni Leoni del Parma, però i prezzi sono alti: si parla di circa 35 milioni di euro. La società rossonera vorrebbe spendere meno e per questo sta ragionando anche su altri profili graditi ad Allegri. Uno di questi è Koni De Winter.

Calciomercato Milan, obiettivo De Winter: le ultime news

I giornalisti Matteo Moretto e Fabrizio Romano confermano che è partita la trattativa tra Milan e Genoa. La richiesta è di 25 milioni di euro, bonus compresi, e il club rossonero conta di accelerare in queste ore per anticipare la concorrenza. L’offerta dovrebbe essere da 20 milioni di euro più bonus. Contatti in corso per cercare di arrivare a un accordo già nella giornata di oggi. Quello con il giocatore c’è già.

De Winter è reduce da una stagione nella quale ha totalizzato 26 presenze, 23 delle quali da titolare, e 3 gol. Gioca in Italia dal 2018, quando la Juventus lo prelevò in Belgio dal Zulte Waregem. Ha fatto esperienza nel settore giovanile bianconero, nella Juve Under 23 in Serie C e poi in prestito all’Empoli in Serie A. Nell’estate 2023 la cessione al Genoa in prestito con obbligo di riscatto fissato fissato a 8 milioni di euro più altri 2 di bonus.

De Winter era finito anche nel mirino dell’Inter, però in questo momento è il Milan a fare sul serio, forte del grande incasso derivante dalla cessione di Thiaw al Newcastle United. Vedremo se sarà il 23enne belga a rimpiazzare l’ex Schalke 04, che dopo tre stagioni a Milano proverà la sua prima esperienza in Premier League. Già nella scorsa finestra estiva del calciomercato i Magpies si erano fatti avanti, salvo poi abbandonare la pista e puntare su altri obiettivi. Adesso, è fatta e non rimane che formalizzare il tutto.