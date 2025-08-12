Addio Milan, ma resta in Serie A: è ufficiale un’altra cessione

Il club rossonero ha fatto un annuncio atteso da tempo, un altro trasferimento si è concretizzato: ecco quale.

Milan sta definendo alcune partenze in questi giorni. Tra ieri e oggi sono state annunciate due cessioni alla Cremonese: hanno riguardato Filippo Terracciano e Warren Bondo. Per entrambi l’occasione di giocare con maggiore continuità e di dimostrare il loro valore.

Terracciano ha lasciato Milano in prestito oneroso con obbligo di riscatto “condizionato”: se la squadra grigiorossa si salverà, continuerà a indossare quella maglia. Operazione da complessivi 5 milioni di euro circa. Invece, Bondo è andato alla Cremonese in prestito oneroso (circa 500 mila euro nelle casse milaniste) senza opzione di acquisto.

Calciomercato Milan, nuova partenza: c’è l’annuncio

Un’altra cessione attesa era quella di Alvaro Morata, dato che il Galatasaray aveva annunciato l’interruzione del prestito in cambio di un indennizzo di 5 milioni di euro. Il club turco ne aveva versati 6 per prenderlo nella scorsa sessione invernale del calciomercato, ma l’attaccante ha deciso di cambiare aria e di sposare il progetto Como.

Questo il comunicato ufficiale del club rossonero: “AC Milan comunica di aver risolto anticipatamente l’accordo di cessione temporanea di Álvaro Morata al Galatasaray SK. Il calciatore, contestualmente, si trasferisce al Como 1907 a titolo temporaneo, con obbligo di opzione al verificarsi di determinate condizioni.“.

Prestito con obbligo di riscatto “condizionato”, dunque, ma la futura permanenza dello spagnolo al Como è sicura. Tra prestito oneroso e acquisto finale dovrebbero arrivare circa 15 milioni di euro nelle casse del Milan.