Dall’Atletico Madrid al Milan per 25 milioni: affare a sorpresa

La società rossonera valuta anche un giocatore della squadra di Simeone: è un’alternativa in questa campagna acquisti.

Dopo aver annunciato l’acquisto di Zachary Athekame dallo Young Boys e aver così coperto una mancanza nel ruolo di terzino destro, ora il Milan è concentrato sull’ingaggio di un nuovo attaccante.

Non è un segreto che Igli Tare abbia deciso di puntare su Rasmus Hojlund, considerato cedibile dal Manchester United dopo due stagioni non troppo convincenti. I club stanno trattando sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, trovare la quadra sulle cifre non è semplice. In particolare, quella del prezzo finale del cartellino.

Calciomercato Milan, quali alternative a Hojlund?

Il Milan è disposto a spendere 5 milioni di euro subito e vorrebbe avere un’opzione di acquisto da 35, mentre il Manchester United preferirebbe alzare a 45 la cifra. A 40 si potrebbe trovare il giusto compromesso per chiudere l’accordo.

Hojlund aveva manifestato la volontà di rimanere nei Red Devils, nonostante l’ingaggio di Benjamin Sesko, però la dirigenza gli ha comunicato che è fuori dal progetto tecnico di Ruben Amorim. L’ex Atalanta ha aperto alla possibilità di approdare al Milan e le ora le parti sono in contatto per arrivare a un accordo. Tare vorrebbe consegnare il danese ad Allegri prima della prima partita di campionato in programma sabato 23 agosto a San Siro contro la Cremonese.

Hojlund in pole position, dunque, ma ovviamente la dirigenza rossonera deve anche farsi trovare pronta con delle alternative nel caso in cui l’operazione dovesse saltare. Anche se è stato accantonato, il nome di Dusan Vlahovic va sempre tenuto in considerazione, nonostante non si siano verificate le condizioni che il Milan sperava per poterlo portare alla corte di Allegri.

Un profilo “facile” da assicurarsi è Nikola Krstovic, che può lasciare il Lecce per 23-25 milioni di euro. Non è un nome che scalda molto la tifoseria milanista, che preferirebbe un profilo di maggiore spessore internazionale. La Gazzetta dello Sport cita anche Alexander Sorloth, norvegese classe 1995 in uscita dall’Atletico Madrid.

I Colchoneros lo hanno comprato per 32 milioni di euro nel calciomercato estivo 2024 e la sua prima stagione con Diego Simeone è stata positiva: 24 gol e 2 assist in 53 presenze. Potrebbero bastare 25 milioni di euro per assicurarsi il cartellino di Sorloth, che a dicembre compirà 30 anni. Proprio il rapporto età-prezzo dell’ex Villarreal dà qualche dubbio sul fatto che il Milan possa investirci. Vedremo.