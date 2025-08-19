Milan, su Jimenez una big della Serie A: ecco l’offerta

Il terzino spagnolo oggetto di una proposta da parte di una squadra italiana: ecco la posizione del club rossonero.

Nell’ultimo periodo della sessione estiva del calciomercato spesso succedono dei trasferimenti a sorpresa. I tifosi del Milan potrebbero ricevere notizie inaspettate nei prossimi giorni, anche se l’auspicio resta quello di vedere una squadra rafforzata e pronta per lottare per lottare sia per il ritorno in Champions League sia per lo Scudetto.

Alcuni titolari delle scorse due stagioni sono partiti, basti pensare a Theo Hernandez e a Tijjani Reijnders, però Igli Tare ha cercato di andare a migliorare la situazione nei rispetti ruoli e reparti. Non sembra esserci la volontà di vendere altri calciatori centrali nel progetto di Massimiliano Allegri. Ad esempio, è trapelato l’interesse dell’Al Ahli per Youssouf Fofana, ma servirebbe un’offerta shock per strapparlo al Diavolo. I 25-30 milioni di euro trapelati non sono sufficienti.

Calciomercato Milan, assalto a Jimenez: la risposta rossonera

Nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione a sorpresa riguardante Alex Jimenez, calciatore su cui Allegri vorrebbe puntare, anche se va un po’ disciplinato tatticamente e caratterialmente. È un laterale con buone qualità, soprattutto in fase di spinta, e duttile tatticamente: può giocare da terzino o in posizione più avanzata su entrambe le fasce. Una risorsa preziosa.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano: “Prima che il Napoli andasse con forza su Janlu Sanchez, ha valutato di presentare un’offerta ufficiale di circa 25 milioni di euro per Jimenez. Poi si è reso conto che per il Milan è un calciatore molto importante, non in vendita, quindi i dialoghi si sono interrotti. Nelle ultime settimane alcuni club sono tornati a chiedere informazioni per un prestito di Jimenez. Si tratta di Fiorentina, Lione, Roma e Siviglia“.

Il Napoli ci aveva pensato, però poi ha desistito dal farsi avanti con una proposta concreta per lo spagnolo. Altre società hanno fatto un tentativo, senza successo. Salvo colpi di scena, il giocatore continuerà a vestire la maglia rossonera. Ha un buon potenziale e un allenatore esperto come Allegri potrebbe aiutarlo a fare un salto di qualità.

Da ricordare che il Real Madrid può esercitare una clausola di riacquisto per riportarlo in Spagna. Nell’estate 2025 basterebbero 9 milioni di euro, mentre in quella 2026 ne serviranno 12. Il Milan rischia di valorizzare un giovane talento che poi perderebbe a basso prezzo, dopo averlo acquistato per 5 milioni di euro. Farebbe una plusvalenza, ma sarebbe una magra consolazione se Jimenez dovesse avere una crescita esponenziale nella nuova stagione.