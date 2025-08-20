Milan-Atalanta, trattativa in corso: si può chiudere per 25 milioni

La società bergamasca vuole un giocatore della squadra di Allegri: negoziati partiti per cercare di arrivare a un’intesa totale.

In questi ultimi giorni del calciomercato estivo il Milan sarà ancora protagonista. Igli Tare sta cercando di comprare un nuovo centravanti e anche di vendere qualche esubero.

In uscita la priorità è piazzare giocatori come Yacine Adli, Ismael Bennacer e Divock Origi, completamente fuori dal progetto e che messi insieme hanno un discreto peso sul monte stipendi. È in volo per l’Inghilterra, invece, Noah Okafor: nelle prossime ore diventerà un nuovo calciatore del Leeds United, affare da 21 milioni di euro (bonus inclusi). Sono considerati cedibili anche Yunus Musah e Samuel Chukwueze, se arriveranno le giuste offerte lasceranno Milanello.

Calciomercato Milan, cessione Musah: le ultime news

Se per Chukwueze non sembrano esserci particolari aggiornamenti in queste ore, invece di Musah si parla da diversi giorni. Il centrocampista americano era finito nel mirino del Nottingham Forest ed era trapelata la possibilità che il club inglese arrivasse a offrire circa 30 milioni di euro, bonus compresi.

Ci sono stati contatti, ma sembra che questa pista si sia un po’ raffreddata. Il Nottingham Forest sta per comprare Douglas Luiz dalla Juventus per 30-35 milioni di euro e difficilmente farà un investimento anche su Musah. Chi vorrebbe l’ex Valencia è Antonio Conte, con il Napoli che aveva provato a prenderlo già a giugno. C’è stata un’altra offerta più recentemente, però il Milan l’ha respinta.

La novità delle ultime ore è l’inserimento dell’Atalanta sul nazionale americano. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, per la società bergamasca è diventato l’obiettivo principale per rinforzare il centrocampo. Ivan Juric vuole un giocatore ben messo fisicamente, con buona gamba e duttile tatticamente. Musah è un profilo apprezzato dall’allenatore croato.

Il giornalista Luca Bianchin, firma della Gazzetta, scrive che l’affare si potrebbe chiudere per una cifra attorno ai 25 milioni di euro. Da dire che il Milan finora ha sempre chiesto qualcosa in più tra parte fissa e bonus per la cessione dell’ex Valencia. Vedremo se le parti arriveranno a un accordo nei prossimi giorni.

Massimiliano Allegri ha apprezzato l’impegno e alcune qualità del giocatore in queste settimane di preparazione, però di fronte a una buona offerta il Milan lo venderà. Musah non è certamente un intoccabile, anche se potrebbe essere interessante vedere se con un allenatore come Allegri sarebbe in grado di dimostrare di essere un centrocampista migliore di quello visto nei primi due anni a Milano.