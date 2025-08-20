Svolta Milan, colpo dal Bayer Leverkusen: arriva in prestito

Il club rossonero sta negoziando con le Aspirine l’ingaggio di un calciatore della squadra di ten Hag: l’accordo non sembra distante.

Igli Tare ha confermato che Dusan Vlahovic della Juventus e Rasmus Hojlund del Manchester United sono opzioni per l’attacco, ma attenzione alle sorprese. Nelle ultime ore è arrivata una svolta improvvisa.

Secondo quanto rivelato dai giornalisti Gianluca Di Marzio (Sky Sport) e Matteo Moretto, il direttore sportivo del Milan ha accelerato per un altro centravanti: Victor Boniface. Il nigeriano classe 2000 milita nel Bayer Leverkusen, dove è approdato nel calciomercato estivo 2023 per 22-23 milioni di euro proveniente dall’Union Saint Gilloise. 32 gol e 12 assist in 61 presenze con la maglia delle Aspirine, un bottino niente male.

Calciomercato Milan, affare Boniface: formula e cifre

C’è una trattativa avanzata che prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro. Milan e Bayer Leverkusen sono in contatto costante e c’è fiducia di arrivare a chiudere l’accordo nelle prossime ore. Boniface ha dato già l’ok al trasferimento in Italia, Patrick Berger di Sky Sport Deutschland scrive che ha un accordo con il club lombardo.

Stando alle notizie che trapelano sia dall’Italia che dalla Germania, sembra esserci ottimismo sulla riuscita dell’operazione. Massimiliano Allegri potrebbe ricevere l’attaccante nigeriano entro il weekend, se tutto filerà liscio.

L’accelerata per Boniface è arrivata dopo che Hojlund non ha dato l’ok al trasferimento al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto. Neppure l’ipotesi di fissare delle condizioni per un riscatto obbligatorio ha convinto il danese, che continua a preferire un trasferimento definito. Se i rossoneri dovessero abbandonare la trattativa per riportarlo in Italia, potrebbe pensarci il Napoli: i contatti sono già stati avviati dalla dirigenza azzurra.

Boniface non è un nome nuovo per il Milan, di lui si era già parlato a giugno. Successivamente, era stato proprio lui a dichiarare che sarebbe rimasto al Bayer Leverkusen. Nel frattempo le cose sono cambiate e adesso sembra vicino a trasferirsi in Serie A.

La Gazzetta dello Sport conferma che una delle alternative per l’attacco rossonero è Conrad Harder, per il quale avrebbe già raggiunto un accordo sul prezzo: 25 milioni di euro, bonus compresi. Il giovane danese non è un titolare allo Sporting Lisbona, che dopo l’ingaggio di Luis Suarez dall’Almeria lo considera cedibile.