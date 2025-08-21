Milan, in cassa altri 21 milioni: la cessione è ufficiale

Il club rossonero ha definito un’altra cessione: è arrivato l’annuncio del trasferimento definitivo.

Calciomercato partito un po’ a rilento, però poi il Milan ha accelerato ed è stato protagonista di questa sessione che terminerà il 1° settembre. Negli ultimi giorni ufficializzate alcune partenze, funzionali alla campagna acquisti e al mantenimento in equilibrio dei conti del bilancio.

L’ultima è quella di Noah Okafor, che da oggi è un nuovo calciatore del Leeds United. Arrivato nel mercato estivo 2023 dal Salisburgo, ha messo insieme 7 gol e 5 assist in 54 presenze in maglia rossonera. Ha trascorso la seconda metà della scorsa stagione in prestito al Napoli, ma è stata un’esperienza assolutamente anonima: 0 gol e 0 assist in 4 presenze, solo 34 minuti in campo. Ovviamente, non è stato riscattato per i circa 23 milioni di euro che erano stati pattuiti.

Calciomercato Milan, Okafor al Leeds: cifre e dettagli

Rientrato al Milan, l’attaccante svizzero ha cercato di ben figurare agli occhi del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, ma è sempre stato considerato cedibile. Con un’offerta ritenuta congrua sarebbe partito e così è stato.

Milan e Leeds United hanno concordato un prezzo di trasferimento di 21 milioni di euro, bonus inclusi. Il club rossonero aveva comprato Okafor per 15,5 milioni di euro dal Salisburgo e parte del costo è stato ammortizzato, quindi a bilancio viene realizzata una discreta plusvalenza.

Lo svizzero aveva ricevuto richieste anche dalla Serie A e dalla Super Lig, però giocare in Premier League era la sfida che voleva per rilanciarsi. Ha disputato delle buone amichevoli estive con il Milan e si presenta al Leeds United in ottima condizione fisica, cosa che invece non era successa quando approdò a Napoli. Vuole dare il suo contributo per la salvezza della squadra, neopromossa dalla Championship e desiderosa di non ritornarvi.

Adesso il direttore sportivo rossonero Igli Tare ha ulteriori risorse per completare la squadra affidata a Massimiliano Allegri. Sembra vicino l’arrivo dell’attaccante Victor Boniface dal Bayer Leverkusen in prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di circa 30 milioni di euro. Anche se c’è qualche dubbio relativo alla sua tenuta fisica, le caratteristiche del nigeriano sono proprio quelle che servirebbero al reparto offensivo del Milan. Nelle prossime ore l’affare dovrebbe avere una conclusione positiva.