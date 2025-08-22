Milan, un ex Serie A per la difesa: Tare pesca in Arabia Saudita

Il club rossonero guarda anche nella Saudi Pro League per la campagna acquisti: nel mirino una vecchia conoscenza “italiana”.

Victor Boniface è pronto per diventare il nuovo attaccante del Milan, ma il calciomercato in entrata non è concluso. Igli Tare sta pensando all’acquisto di un altro difensore centrale e anche di un esterno offensivo, se dovesse partire Samuel Chukwueze.

L’esigenza di comprare un centrale difensivo nasce dal fatto che Massimiliano Allegri ha utilizzato spesso la difesa a tre finora. I centrali in organico quattro (Gabbia, Tomori, Pavlovic, De Winter) più Davide Bartesaghi adattabile come “braccetto” sinistro, quindi un innesto nel reparto potrebbe fare comodo. Nello specifico, sarebbe utile un leader capace di guidare i compagni. Vedremo se la società rossonera interverrà concretamente.

Milan, colpo nella Saudi Pro League?

In Italia si è parlato più volte di profili come Caleb Okoli del Leicester City (prezzo fissato a circa 15 milioni di euro) e Berat Djimsiti dell’Atalanta (32 anni, scadenza contrattuale giugno 2026), ma attenzione alle possibili sorprese. Una potrebbe anche arrivare dall’Arabia Saudita.

Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, potrebbe tornare di moda Merih Demiral. Il 27enne turco è già stato un obiettivo di mercato del Milan in passato, però le trattative non hanno mai avuto esito positivo. Dall’estate 2023 milita nella Saudi Pro League con la maglia dell’Al Ahli, al quale è legato da un contratto che scade a giugno 2026.

Si tratta della squadra in cui milita anche Franck Kessie, ex Milan a sua volta al centro di rumors di mercato perché ha la medesima scadenza contrattuale di Demiral. L’Al Ahli per sostituirlo ha chiesto informazioni su Youssouf Fofana, però da Milano non è arrivata un’apertura per una eventuale cessione. L’ex Monaco è un centrocampista importante per Allegri, che da lui si aspetta una grande stagione.

Tornando a Demiral, si tratta di un difensore che conosce bene la Serie A grazie alle esperienze fatte con Sassuolo, Juventus e Atalanta. Da capire se dopo due stagioni in Arabia Saudita giocherebbe a livelli adatti al campionato italiano e a che prezzo potrebbe arrivare. Al momento, non sembra esserci una trattativa. Vedremo se Tare proverà concretamente a riportare il difensore turco in Italia.