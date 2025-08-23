Milan-Cremonese: probabili formazioni e dove vederla in TV o streaming

Le scelte dell’allenatore rossonero per il debutto nella Serie A 2025/2026: l’obiettivo è vincere (e convincere) subito.

L’attesa è finita, stasera vedremo l’esordio ufficiale del Milan in campionato. Ad attenderlo la neopromossa Cremonese, desiderosa di ben figurare in un palcoscenico come quello di San Siro.

Dopo una stagione deludente come quella scorsa, i tifosi rossoneri si aspettano una partenza vincente in questa Serie A 2025/2026. Chiaramente, la squadra di Davide Nicola non andrà affrontata con sufficienza, però quella di Massimiliano Allegri ha valori tecnici molto superiori e dovrà sfruttarli. Assente Rafael Leao, infortunato contro il Bari in Coppa Italia, ma che sembra recuperabile per la prossima partita contro il Lecce in trasferta.

Serie A, Milan-Cremonese: le scelte di Allegri e Nicola

Sarà interessante vedere se Allegri schiererà il Milan con il modulo 3-5-2, utilizzato spesso durante l’estate, oppure se passerà al 4-3-3. Le recenti indiscrezioni danno quest’ultimo come favorito.

Mike Maignan sarà titolare in porta e capitano della squadra. Davanti a lui dovremmo vedere una difesa composta da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic e Pervis Estupiñan. A centrocampo Luka Modric sembra aver vinto il ballottaggio con Samuele Ricci, ai fianchi avrà Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek.

Il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Alexis Saelemaekers, Santiago Gimenez e Christian Pulisic. La formazione del Milan è sicuramente competitiva ed è normale attendersi i 3 punti sabato sera a San Siro. Ma la Cremonese non intende fare da vittima sacrificale e darà il massimo per strappare almeno un punto a Milano.

Nicola dovrebbe impiegare il modulo 3-5-2, con terzetto difensivo Terracciano-Baschirotto-Bianchetti a protezione del portiere Emil Audero. A centrocampo gli esterni saranno Alessio Zerbin e Giuseppe Pezzella, mentre nel cuore del reparto giranno Michele Collocolo, Warren Bondo e Alberto Grassi (in ballottaggio con Jari Vandeputte). In attacco sicuro l’impiego di Federico Bonazzoli, da capire chi lo affiancherà tra David Okereke e Manuel De Luca.

MILAN-CREMONESE: PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Loftus-Cheek, Modric (Ricci), Fofana; Saelemaekers, Gimenez, Pulisic.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Grassi (Vandeputte); Okereke (De Luca), Bonazzoli.

DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A IN DIRETTA TV O STREAMING

Milan-Cremonese verrà trasmessa live in esclusiva da DAZN dalle ore 20:45.