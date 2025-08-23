Theo Hernandez, messaggio al Milan: tifosi rossoneri scatenati

Le parole del terzino francese fanno un po’ di rumore per almeno una parte della tifoseria milanista.

Theo Hernandez si è trasferito al Milan nel mercato estivo 2019 e ci ha messo poco a farsi apprezzare. Le sue sgroppate sulla fascia sinistra hanno fatto subito innamorare tanti tifosi, che finalmente hanno rivisto un terzino mancino titolare all’altezza.

Era stato un blitz di Paolo Maldini a Ibiza a convincere il giocatore a sposare il progetto rossonero, facendogli cambiare idea rispetto a un trasferimento al Bayer Leverkusen che sembrava ormai fatto. L’investimento da circa 22 milioni di euro si è rivelato azzeccato, guardando il suo rendimento nelle prime quattro stagioni a Milano. Poi c’è stato un calo, drastico nell’ultima, e la cessione è diventata inevitabile quest’estate.

Theo Hernandez non dimentica il Milan

Il contratto di Hernandez sarebbe scaduto a giugno 2026 e non c’era chance di rinnovo. Anche se il calciatore aveva fatto intendere di voler rimanere, con il suo agente Manuel Garcia Quilon che lo aveva dichiarato esplicitamente, la trattativa non è mai decollata. Separarsi è stata l’unica soluzione e Theo si è accasato all’Al Hilal con un accordo triennale da circa 18 milioni di euro netti annui.

Per il Milan circa 25 milioni di euro, quindi una plusvalenza per il bilancio. E anche delle critiche, dato che l’ex Real Madrid aveva pubblicato un post di addio un po’ polemico, contestando le ambizioni dell’attuale dirigenza che non sarebbero all’altezza della storia del Milan. Da dire che Hernandez è così ambizioso da aver fatto una scelta economica e non sportiva-progettuale firmando per l’Al Hilal e decidendo di giocare in un campionato come la Saudi Pro League, oggi non al livello di quelli europei.

Nonostante i rapporti non idilliaci con la società e anche qualche critica ricevuta da numerosi tifosi negli ultimi anni, Theo rimane molto legato al Milan. Sui social network ha pubblicato un post nel quale ha scritto un messaggio per il Milan: “I migliori auguri per la stagione 2025/2026“. Tanti milanisti hanno apprezzato il gesto dell’ex numero 19 rossonero.

Stasera il Milan debutta nella Serie A 2025/2026 affrontando la Cremonese a San Siro. Il terzino dell’Al Hilal ha voluto pubblicare un pensiero per la sua ex squadra e i tifosi che per anni lo hanno sostenuto.