Blitz degli agenti a Milano, altro colpo dal Belgio: si chiude a 25 milioni

Il club rossonero potrebbe pescare un altro innesto dalla Jupiler Pro League: gli agenti di un calciatore sono venuti a San Siro.

Purtroppo le condizioni fisiche di Victor Boniface non hanno convinto completamente il Milan e il nigeriano ha fatto rientro a Leverkusen. Adesso Igli Tare si trova con la necessità di trovare rapidamente un altro attaccante a Massimiliano Allegri.

Il nome forte di questi giorni è quello di Conrad Harder, 20enne danese dello Sporting CP che sta ancora facendo le proprie valutazioni. Anche se i club hanno raggiunto l’accordo riguardante il prezzo del suo cartellino (24 milioni di euro più 3 di bonus), il giocatore deve decidere se sposare il progetto Milan oppure accasarsi al Rennes, soluzione meno prestigiosa ma che gli darebbe maggiori chance di giocare con continuità.

Milan, nuovo bomber dalla Jupiler Pro League?

In attesa di capire se Harder arriverà a Milano, rimane ancora viva l’ipotesi Dusan Vlahovic. I contatti sono ancora vivi, però non è chiaro se si possano verificare le condizioni economiche per questa operazione. L’ex Fiorentina dovrebbe accettare un taglio importante dello stipendio, in rossonero non andrebbe oltre i 5-6 milioni di euro netti (bonus inclusi).

Secondo quanto rivelato da Alessandro Jacobone, a San Siro in occasione di Milan-Cremonese erano in tribuna anche i rappresentanti di Tolu Arokodare, attaccante nigeriano classe 2000 che milita nel Genk: “Contatti e pista sempre da monitorare“.

Nella passata stagione 23 gol e 7 assist in 45 presenze, in crescita rispetto a quella precedente (15 reti e 3 assist in 52 partite). Arokodare è approdato al Genk nel mercato invernale 2023 per circa 5 milioni di euro, proveniente dall’Amiens. In Belgio è progressivamente cresciuto nel rendimento e adesso sembra pronto per mettersi alla prova in un campionato di livello più alto della Jupiler Pro League. Prezzo sui 23-25 milioni di euro.

Ovviamente, per un club come il Milan si tratterebbe di una scommessa. Come Harder, che però ha 5 anni in meno, non può rappresentare una garanzia per il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. In questi giorni la dirigenza rossonera dovrà fare le proprie valutazioni e decidere. Manca sempre meno alla chiusura della sessione estiva del calciomercato.

Arokodare non scalda il cuore dei tifosi del Milan, che comprensibilmente vorrebbero un centravanti di spessore internazionale come titolare. Difficile dire se il nigeriano si potrebbe rivelare una sorpresa positiva. Non rimane che attendere per vedere quali mosse farà la società rossonera.