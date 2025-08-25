Sì al Milan, visite mediche prenotate: Tare compra il bomber

L’attaccante ha fatto la sua scelta per il futuro: ecco gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato rossonero.

Massimiliano Allegri avrà un nuovo centravanti per la prossima partita di campionato Lecce-Milan. In queste ore Igli Tare ha accelerato una delle trattative e ha concluso l’accordo.

È in arrivo Conrad Harder, che dopo aver riflettuto alcuni giorni ha deciso di sposare il progetto rossonero. Era stato tentato dal trasferimento al Rennes, dove avrebbe avuto il posto da titolare “garantito”, però alla fine l’opera di convincimento del Milan ha prodotto una risposta positiva. Oggi nella sede di via Aldo Rossi c’è stato un lungo incontro tra la dirigenza e l’agente, la fumata bianca è arrivata: accordo raggiunto.

Calciomercato Milan, affare Harder: quanto costa, cifre e dettagli

È stata Sky Sport la prima fonte giornalistica a rivelare che Harder ha detto sì al Diavolo. Nelle prossime ore il centravanti sarà a Milano e nella giornata di domani sosterrà le consuete visite mediche, per poi recarsi a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà al club fino a giugno 2030.

Lo Sporting Lisbona incasserà 24 milioni di euro fissi, l’intesa prevede anche ulteriori 3 milioni di euro di bonus e una percentuale del 10% sul futuro prezzo di rivendita. Questa è stata la parte più facile della trattativa imbastita da Tare, che invece ha dovuto impegnarsi di più per ottenere il sì dell’attaccante danese, il quale voleva delle rassicurazioni sulla sua importanza nel progetto tecnico di Allegri.

Ha 20 anni e deve ancora crescere tanto per dimostrare di essere un vero bomber. La maglia del Milan pesa e dovrà lavorare nel modo giusto per dimostrare di esserne all’altezza. Certamente Harder non è uno pigro quando si tratta di allenarsi, viene descritto come un grande lavoratore. In campo impegno garantito, anche se chiaramente da un attaccante ci si aspetta soprattutto cosa sola: gol.

Con la maglia dello Sporting Lisbona ha totalizzato 12 gol e 7 assist in 51 presenze. Il club portoghese lo aveva acquistato nel mercato estivo 2023 dal Nordjaelland per ben 19 milioni di euro. Il Milan sta scommettendo su un giovane e spera di vincere questa scommessa, dopo aver rinunciato a ingaggiare Victor Boniface a seguito di visite mediche non completamente convincenti.