Harder al Milan, svolta in arrivo: c’è l’annuncio

Si avvicina l’arrivo di una nuova punta nella squadra di Allegri: le ultime news sembrano andare nella direzione giusta.

Prendere un nuovo centravanti era una delle priorità del calciomercato estivo del Milan, ma alcune opzioni sono sfumate e ora sembra fatta per Conrad Harder. Con lo Sporting CP e con il danese è tutto praticamente fatto.

Per il cartellino un accordo da 24 milioni di euro più 3 di bonus, inoltre i rossoneri corrisponderanno al club portoghese una percentuale del 10% del futuro prezzo di rivendita. Con l’ex talento del Nordjaelland intesa per un contratto di 5 anni a circa 1,5 milioni di euro netti annui. Nonostante la fumata bianca sulle cifre dell’operazione, manca ancora un tassello per vedere il giocatore in Italia.

Calciomercato Milan, affare Harder: le ultime news

Lo Sporting non ha dato il via libera al viaggio di Harder perché ha chiesto al Milan il tempo per comprare un sostituto. La cessione del danese lascia un vuoto nel reparto offensivo e va riempito. Sembra che nelle ultime ore sia arrivata un’accelerata in tal senso.

Il giornalista Fabrizio Romano ha svelato quanto segue: “Lo Sporting CP è vicino a concludere l’accordo per Fotis Ioannidis come nuovo attaccante in sostituzione di Harder. Intesa raggiunta con il giocatore e ora in corso la negoziazione tra club. Siamo alle fasi finali“.

Per quanto riguarda Harder. Romano ha specificato che non è stato ancora definito il suo programma in caso di arrivo a Milano: “Al momento, non c’è ancora un ok alle visite mediche, perchè il Milan deve ancora sistemare qualcosa con il giocatore e poi avere il via libera dello Sporting. Ancora non ci risultano fissate le visite di Harder, bisogna aspettare. Il fatto che lo Sporting sia per prendere il sostituto è positivo. Sappiamo che il Rennes ha continuato a premere per giorni e ci sono state anche chiamate dalla Premier League, però il Milan sta aspettando di chiudere“.

La società rossonera dovrebbe riuscire a mettere le mani sul centravanti 20enne, però probabilmente serve attendere delle ore per sistemare ogni tassello. Se lo Sporting chiuderà con il Panathinaikos per Fotis Ioannidis, potrebbe arrivare il via libera al Milan, che nel frattempo è in contatto con l’entourage limare gli ultimissimi dettagli di un accordo pressoché raggiunto.