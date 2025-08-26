Leao recupera per Lecce-Milan? Cosa trapela da Milanello

Il recupero del portoghese per Lecce-Milan sembra a rischio: ecco cosa trapela dall’ambiente rossonero.

Il Milan è stato sconfitto dalla neopromossa Cremonese nella prima giornata della Serie A 2025/2026 e ovviamente questo ha provocato grandi critiche. Tutti sul banco degli imputati, a partire dalla dirigenza per le sue scelte di mercato.

In campo a San Siro mancava Rafael Leao, alle prese con un infortunio muscolare rimediato nella partita di Coppa Italia contro il Bari. Sicuramente l’assenza del portoghese pesa nella squadra rossonera, però per battere la Cremonese l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri avrebbe dovuto essere più che sufficiente. Invece, abbiamo visto com’è andata.

Dubbio Leao, le scelte di Allegri in attacco

Il recupero di Leao per Lecce-Milan sembra difficile. Come riportato da Sky Sport, anche oggi il numero 10 rossonero si è allenato a parte, quindi il polpaccio destro infortunato il 17 agosto non è ancora completamente guarito. Rafa sta svolgendo del lavoro personalizzato e tornerà a lavorare in gruppo solamente quando non avvertirà più nessun fastidio muscolare.

Nel caso in cui non dovesse esserci Leao, bisognerà vedere chi verrà schierato nel reparto offensivo rossonero. Da non escludere la conferma della coppia composta da Christian Pulisic e Santiago Gimenez, anche se contro la Cremonese non è andata benissimo. Da dire che non ci sono molte opzioni, se Allegri intende confermare il modulo 3-5-2. In caso di passaggio al 4-3-3, ci potrebbe essere Alexis Saelemaekers avanzato come ala offensiva.

Difficile che possa arrivare in tempo Conrad Harder, attaccante che il Milan ha “bloccato” in attesa che lo Sporting Lisbona acquisti un sostituto. Accordo da 24 milioni di euro più 3 di bonus per il cartellino, mentre il 20enne danese firmerebbe un contratto fino a giugno 2030 da circa 1,5 milioni di euro netti annui.

In questo momento, sembra dipendere tutto dallo Sporting, che sta provando a chiudere per Fotis Ioannidis del Panathinaikos, la squadra greca nella quale si è recentemente accasato Davide Calabria. Se tutto filerà liscio, Harder potrebbe volare a Milano nella giornata di domani per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Potrebbe anche fare in tempo per Lecce-Milan, però serve un’accelerata sull’asse Lisbona-Atene per l’affare Ioannidis.

I tifosi rossoneri sono un po’ dubbiosi sull’eventuale ingaggio di Harder, attaccante molto giovane e che non era titolare allo Sporting. Avrebbero preferito un profilo con più esperienza, più pronto per caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco di Allegri. Un nome desiderato da molti è Dusan Vlahovic della Juventus.