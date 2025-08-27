Santi Gimenez, proposto uno scambio clamoroso: tifosi spiazzati

L’attaccante messicano al centro di una voce di mercato su una possibile cessione: ecco cosa filtra sul suo futuro.

Il debutto in campionato contro la Cremonese è stato fallimentare per il Milan, sconfitto 2-1 a San Siro dalla neopromossa. Praticamente tutti sono finiti sul banco degli imputati, compreso Santiago Gimenez.

L’attaccante messicano si è preso delle critiche per aver commesso un errore all’inizio dell’azione che ha portato al secondo gol avversario, quello realizzato da Federico Bonazzoli di rovesciata senza essere marcato da nessuno. Zero marcatura anche sulla rete dell’1-0 firmato Federico Baschirotto, difensore che ha avuto la meglio su Gimenez per tutta la partita: ha fatto valere la sua fisicità contro un centravanti che non è ancora nello migliore stato di forma possibile. Lo si è visto chiaramente.

Calciomercato Milan, cessione Gimenez: scambio con una squadra italiana?

In queste settimane non sono mancati dei rumors di calciomercato riguardanti una eventuale cessione del Bebote. Anche se Massimiliano Allegri si è detto contento di come sta lavorando in allenamento, da Milanello è trapelato che il messicano non abbia le caratteristiche che l’allenatore toscano preferirebbe per il ruolo di centravanti. Nella sua testa l’ideale sarebbe avere un attaccante con maggiore forza fisica, uno capace di portare un po’ a spasso le difese.

In questi giorni Rafaela Pimenta, agente di Gimenez, si è esposta dichiarando che il suo assistito rimarrà al Milan. Ha bollato come “fake news” tutte quelle indiscrezioni che danno il nazionale messicano in uscita. Nonostante questa presa di posizione netta, nella serata di martedì 26 agosto è arrivata una conferma in merito a una notizia che era già trapelata da qualche giorno.

Il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha spiegato quanto segue: “Tra Milan e Roma si è parlato di un possibile scambio tra Gimenez e Dovbyk. Ad oggi è solo un’idea messa sul tavolo, nulla di più, vedremo se diventerà qualcosa di concreto nei prossimi giorni. Non c’è una trattativa. Inoltre, il messicano è contento al Milan e vorrebbe rimanerci“.

Artem Dovbyk non è un intoccabile alla Roma, non è un segreto. Gian Piero Gasperini preferisce un attaccante diverso rispetto al nazionale ucraino, quindi non lo tratterebbe nella capitale se ci fosse la possibilità di arrivare a un profilo più gradito. Gimenez gli piace, stando a quanto trapelato, quindi non rimane che attendere per capire se effettivamente si svilupperà una trattativa. Dovbyk (17 gol e 4 assist in 46 presenze in giallorosso) era nel mirino del Milan già un anno fa, in questi giorni per lui si è parlato anche di Villarreal e Newcastle United.