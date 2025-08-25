Santi Gimenez, la decisione è definitiva: l’annuncio dell’agente

Il futuro dell’attaccante messicano sembra ormai essere definito: il suo procuratore ha parlato molto chiaro.

Il Milan ha chiuso l’accordo con lo Sporting CP e con Conrad Harder per l’arrivo del centravanti danese. Sarà lui il nuovo colpo nel reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Ma sarà l’unico?

In questi giorni si è parlato più volte dell’ipotesi che Santiago Gimenez possa lasciare Milano ed essere sostituito da un altro attaccante. Il nome forte è quello di Dusan Vlahovic, il preferito di Allegri, stando ai rumors. I due si conoscono bene, avendo lavorato assieme alla Juventus, che chiede circa 20 milioni di euro per la cessione del cartellino del serbo. Il problema dell’operazione è lo stipendio, dato che il club rossonero offre 5-6 milioni di euro netti annui, mentre l’ex Fiorentina ne percepisce 12 nell’ultimo anno di contratto a Torino.

Gimenez via dal Milan? Parla Rafaela Pimenta

Non risultano passi avanti per quanto concerne un eventuale arrivo di Vlahovic, che è anche andato in gol nella prima partita della Juve nella Serie A 2025/2026. Al Milan è stato offerto pure Tolu Arokodare, bomber del Genk, però anche in questo caso non sono trapelati aggiornamenti concreti.

Rafaela Pimenta, agente di Gimenez, ha parlato a calciomercato.com e le sue parole sono state nette: “Santi non va da nessuna parte. Tutti i rumors che sono usciti, dal primo all’ultimo, non corrispondono al vero. Sono fake news“.

Smentita totale, quindi, rispetto alle indiscrezioni che non scartavano un possibile trasferimento del nazionale messicano lontano da Milano. Nei giorni scorsi era trapelato l’interesse della Roma, qualcuno aveva ipotizzato uno scambio tra Gimenez e Artem Dovbyk, ma non si sono stati risvolti reali.

Salvo colpi di scena, El Bebote continuerà a vestire la maglia rossonera. Nel match di campionato contro la Cremonese ha mostrato di essere ancora un po’ indietro in termini di condizione fisica e si è preso pure qualche critica. Nell’azione del secondo gol avversario c’è un suo errore iniziale, anche se poi la distrazione in marcatura su Federico Bonazzoli non è stata certamente dell’ex Feyenoord.