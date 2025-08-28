Milan, infortunio serio per Jashari: i tempi di recupero cambiano il mercato

Dal club rossonero trapelano dettagli sulle condizioni fisiche del centrocampista svizzero: ecco la situazione.

Purtroppo nella conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Milan è arrivata una brutta notizia comunicata da Massimiliano Allegri: l’infortunio di Ardon Jashari. In uno scontro con Santiago Gimenez durante un allenamento ha avuto la peggio e ci sono state conseguenze fisiche abbastanza serie.

Jashari infortunato: cosa fa sapere il Milan

Il club rossonero ha fatto trapelare quanto segue sulla situazione dell’ex centrocampista del Club Brugge: “Ardon Jashari, in seguito all’infortunio riportato nella giornata odierna, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una frattura composta del perone destro. Il giocatore seguirà un trattamento conservativo“.

Niente operazione chirurgica, questa è una buona notizia. Ma la terapia conservativa comunque comporterà del tempo per il recupero: si parla di circa 8 settimane. Serviranno 2 mesi prima di rivedere il giocatore svizzero in azione. Una brutta tegola per lui e per il Milan, che contava molto sulla sua presenza per aumentare il livello qualitativo del centrocampo. L’infortunio frena il suo inserimento nella squadra guidata da Massimiliano Allegri e crea dei problemi al centrocampo.

Da capire cosa succederà in tema mercato, ad esempio se verrà stoppata la cessione di Yunus Musah all’Atalanta. I club hanno praticamente raggiunto l’accordo per circa 25 milioni di euro e l’ex Valencia dovrebbe andare a Bergamo dopo Lecce-Milan in programma venerdì sera. Ma in casa rossonera sono in corso delle riflessioni. Se il nazionale americano non verrà trattenuto, sarà necessario prendere un altro centrocampista.

In questi giorni si è fatto spesso il nome di Adrien Rabiot, che il Marsiglia ha messo in vendita dopo la clamorosa rissa con Jonathan Rowe. Ma sull’ex Juventus arrivano notizie un po’ contrastanti. Alcune fonti fanno sapere che non ci sarebbe stata un’apertura del giocatore e della madre-agente a un trasferimento, la speranza sarebbe quella di ricucire il rapporto con il Marsiglia e di rimanere nella squadra di Roberto De Zerbi.

In ogni caso, operazione non facile. L’OM valuta il cartellino 15 milioni di euro, prezzo accessibile, ma il problema sarebbe lo stipendio di Rabiot: oggi percepisce circa 6 milioni di euro netti annui. Nelle prossime ore ne sapremo di più sul nazionale francese e sul mercato del Milan. Manca sempre meno alla fine della sessione estiva, dunque Igli Tare, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani devono agire con rapidità (ed efficacia).