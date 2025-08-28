Vlahovic, futuro deciso: l’annuncio della Juve spiazza i milanisti

Il centravanti serbo lascerà Torino per trasferirsi a Milano? Forse no, ecco cosa ha dichiarato il dirigente bianconero Comolli.

In questi ultimi giorni della finestra estiva del calciomercato i tifosi del Milan si aspettano l’acquisto di un nuovo attaccante. Il nome che sembra avere più consensi è Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto a giugno 2026.

La Juventus è sempre stata aperta a trattare la cessione e si accontenterebbe di circa 20 milioni di euro, così da evitare una minusvalenza a bilancio. Il grande problema è lo stipendio, dato che a Torino percepisce 12 milioni di euro netti annui nel suo ultimo anno di contratto. Una cifra a cui non sembra voler rinunciare. Il Milan non sembra voler andare oltre i 6 milioni di euro, quindi servirebbe una “buonuscita” della Juve per favorire un eventuale trasferimento.

Calciomercato Milan Juventus, affare Vlahovic: le parole di Comolli

In questo momento Vlahovic non sembra essere affatto vicino al Milan, tutt’altro. Si parla di un eventuale arrivo in rossonero di Artem Dovbyk dalla Roma, forse in un’operazione di scambio che coinvolgerebbe Santiago Gimenez. Un attaccante per un altro, ma a Massimiliano Allegri servirebbe averne due in organico.

Per quanto riguarda Vlahovic, oggi sono arrivate parole importanti da parte del direttore generale Damien Comolli a Sky Sport: “Resterà al 99%, è parte della squadra e starà con noi. Ci sono state discussioni con alcuni club, ma nulla di concreto“.

C’è un 1% di possibile di vedere il serbo con un’altra maglia, dunque. Vedremo se negli ultimi giorni della finestra estiva del calciomercato ci sarà qualche cambiamento di scenario. Allegri ha dichiarato di non aver mai chiesto Vlahovic alla dirigenza, alla quale avrebbe solo comunicato le caratteristiche dell’attaccante che vorrebbe, però è normale che in conferenza stampa non si potesse esporre direttamente.

Vlahovic è un profilo che Allegri gradisce e sicuramente spera che possa arrivare a Milanello. Non gli dispiaceva neppure Victor Boniface del Bayer Leverkusen, ma le visite mediche non hanno convinto completamente il Milan. Il nigeriano è ormai rientrato in Germania e ora bisognerà vedere come si muoverà il club rossonero per rinforzarsi nel ruolo. Anche se venerdì la squadra è a Lecce per il prossimo match di campionato, Igli Tare sarà concentrato soprattutto sul calciomercato. Stasera arriva Christopher Nkunku, che domani farà le visite mediche e firmerà il contratto. Poi ci sono altri affari di cui occuparsi tra entrate e uscite.