25 milioni, sgarbo all’Inter: il Milan può chiudere l’affare

Il club rossonero guarda anche a Udine per rinforzare la squadra: spunta un nome “nuovo” per la retroguardia.

Comprare un difensore è una delle priorità del Milan in questi ultimi giorni della sessione estiva del calciomercato. L’acquisto di Koni De Winter, fatto dopo la cessione di Malick Thiaw al Newcastle United, non basta. La partita persa contro la Cremonese ha confermato che in difesa serve un leader, un centrale bravo a guidare i compagni e anche attento nelle marcature.

In questi giorni si è parlato soprattutto di due nomi: Manuel Akanji del Manchester City e Jakub Kiwior dell’Arsenal. Il secondo è ormai del Porto, che ha deciso di investire circa 26 milioni di euro per assicurarselo. La società rossonera si è mossa in ritardo. E lo ha fatto anche lo svizzero, dato che adesso c’è l’inserimento del Tottenham, che ha più soldi e la partecipazione alla prossima Champions League da offrire.

Calciomercato Milan, idea dall’Udinese: le ultime news

Ovviamente, il Milan deve valutare anche altre opzioni per migliorare la propria difesa. Massimiliano Allegri ha bisogno di un calciatore che possa essere pronto subito o comunque in tempi rapidi.

Un profilo che piace è quello di Oumar Solet, 25enne francese in forza all’Udinese. Il club friulano ha fatto un colpaccio tesserandolo a parametro zero nel gennaio scorso dopo che si era svincolato dal Salisburgo. Si è ritrovato in casa “gratis” un difensore di ottimo livello e che può rivendere a un prezzo di circa 25 milioni di euro.

Oggi il Messaggero Veneto conferma che il Milan è interessato a Solet, che piace anche all’Inter. I nerazzurri lo avrebbero mollato perché l’Udinese si è opposta a una cessione in prestito con diritto di riscatto, formula proposta perché il giocatore è ancora indagato dalla Procura di Udine per un episodio di presunta violenza sessuale.

Il Milan ha effettuato un sondaggio con gli agenti. Solet è gestito dall’agenzia Unique Sports Group, quella di cui lavora Gordon Stipic, procuratore anche di Alexis Saelemaekers, Malick Thiaw e Hakan Calhanoglu. Se i rossoneri mettessero sul tavolo un prestito con obbligo di riscatto, potrebbero ottenere il sì dell’Udinese. Vedremo se la trattativa partirà e sarà destinata a decollare.

Solet ha fatto bene con la maglia bianconera e sarebbe ben felice di mettersi alla prova in una realtà come quella di Milano. Tra oggi e domani ne sapremo di più.