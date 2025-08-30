Dovbyk al Milan, negoziazione in corso: c’è una novità clamorosa

Il centravanti ucraino è un obiettivo del club rossonero, Tare lo ha confermato: ecco qual è la situazione al momento.

Igli Tare prima di Lecce-Milan ha ammesso che Artem Dovbyk è un attaccante che il club vuole e che può arrivare nell’ambito di uno scambio con Santiago Gimenez. Il direttore sportivo ha fatto intendere che questa sarebbe l’unica formula per far arrivare a Milanello una nuova punta.

Nella testa della dirigenza il neo acquisto Christopher Nkunku è il jolly che all’occorrenza può essere impiegato anche da centravanti, seppur con caratteristiche molto diverse dai 9 più classici. Al Chelsea ha già giocato in quella posizione e Massimiliano Allegri lo sfrutterà anche lì se si verificherà la situazione. Il francese è più una seconda punta o un esterno offensivo da tridente, per caratteristiche ha preso il posto di Noah Okafor.

Calciomercato Milan, scambio Dovbyk-Gimenez: gli ultimi aggiornamenti

In questo momento, non sembra esserci un’apertura da parte di Gimenez in merito a una cessione. La sua agente Rafaela Pimenta lo ha detto due volte in due diverse interviste (prima a calciomercato.com e poi a Fabrizio Romano) nei giorni scorsi. Il nazionale messicano è determinato a dimostrare il suo valore con la maglia del Milan, maglia che voluto fortemente nella scorsa sessione invernale del calciomercato.

Stando a quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Milan sta lavorando all’arrivo di Dovbyk indipendentemente da uno scambio eventuale con Gimenez. Il problema è che la Roma deve trovare un sostituto per dare il via libera alla partenza del centravanti ucraino. Ovviamente, da capire anche formula e cifre dell’operazione tra i club.

Il Milan preferirebbe un prestito con diritto di riscatto, ovviamente. La Roma, che preferirebbe una cessione definitiva, vorrebbe inserire almeno un obbligo di riscatto fissando delle condizioni specifiche. Vedremo se nelle prossime ore la trattativa decollerà.

Matteo Moretto, tramite il canale YouTube di Fabrizio Romano, ha rivelato che Dovbyk ha rifiutato una proposta del Fulham. Preferisce il Milan come destinazione e le prossime ore saranno molto importanti per capire se la trattativa potrà andare in porto. Nei giorni scorsi l’ex Girona sembrava vicino al Villarreal, però il trasferimento pare saltato definitivamente.

La cosa certa è che Gian Piero Gasperini vorrebbe un centravanti diverso dall’ucraino. Il direttore sportivo romanista Frederic Massara proverà ad accontentarlo.