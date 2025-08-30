Milan, Tare ci prova: assalto a un titolare del Villarreal

Il club rossonero mette nel mirino un calciatore che milita nella Liga: ecco le ultime indiscrezioni di mercato.

Il Milan ha scoperto verso fine agosto di aver bisogno di un difensore centrale di esperienza. Una cosa che era nota a tutti da almeno un anno è stata compresa solo di recente. Igli Tare ha anche spiazzato quando ha dichiarato che il cambio di modulo, quindi il passaggio definitivo alla difesa a tre, ha un po’ sorpreso. Ma come? Massimiliano Allegri lo utilizza fin dalla prima amichevole?

Ad ogni modo, la dirigenza in questo momento sta cercando di intervenire. L’obiettivo numero 1 è Manuel Akanji del Manchester City. Nessun problema particolare per quanto riguarda il prezzo del cartellino, che può essere acquistato per 16-17 milioni di euro. L’ostacolo è lo stipendio (oggi lo svizzero percepisce circa 6 milioni di euro netti annui), oltre al fatto che il Diavolo non può offrire la vetrina della Champions League. L’inserimento del Tottenham ha complicato ulteriormente la situazione.

Milan, Akanji complicato: virata su un argentino?

Il Milan sta provando a convincere Akanji, le prossime ore saranno decisive per questo affare. Ovviamente, Igli Tare sta valutando anche altre opzioni per rinforzare la difesa di Allegri.

Stando a quanto rivelato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, uno dei nomi nel mirino è quello di Juan Foyth, argentino classe 1998 in forza al Villarreal. Nella scorsa stagione è rimasto fuori fino a metà dicembre per un infortunio, poi ha collezionato 19 presenze (17 da titolare) e 1 gol. Nelle prime due giornate della Liga 2025/2026 ha giocato titolare, quindi è un elemento importante per la difesa del Submarino Amarillo, dove sono arrivati anche Rafa Marin dal Napoli, Renato Veiga dal Chelsea e Santiago Mouriño dall’Atletico Madrid.

Considerati i difensori presi, il Villarreal potrebbe comunque aprire alla cessione di Foyth, comprato dal Tottenham nel 2021 per circa 15 milioni di euro. Da dire che il giocatore ha rinnovato il suo contratto con il club solamente ad agosto, prolungando fino a giugno 2028 l’accordo che sarebbe scaduto nel 2026. Vedremo se la trattativa sarà destinata a decollare o se il difensore argentino rimarrà alla corte dell’allenatore Marcelino, che in questa stagione vuole ben figurare sia nella Liga sia nella Champions League.

Nel sorteggio di UCL sono emerse queste avversarie per il Submarino Amarillo: Borussia Dortmund, Manchester City, Bayer Leverkusen, Juventus, Ajax, Tottenham Spurs, Copenaghen e Pafos FC. Sarà difficile accedere agli Ottavi.