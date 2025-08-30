Rabiot chiama il Milan, la trattativa può decollare: le cifre

Allegri vuole l’ex Juventus come rinforzo in mediana: ecco gli ultimi aggiornamenti su questa pista di mercato.

Il Milan ha ancora pochi giorni per completare la propria squadra. L’obiettivo è quello di prendere un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante. Quest’ultimo, però, dovrebbe arrivare solo in caso di partenza di Santiago Gimenez. Non a caso, ci sono dialoghi con la Roma per uno scambio Gimenez-Dovbyk.

In difesa i nomi degli ultimi giorni sono Manuel Akanji del Manchester City, Juan Foyth del Villarreal e Joe Gomez del Liverpool, ma attenzione ad eventuali sorprese. L’intento è ingaggiare un centrale di esperienza per aumentare il livello di tutta la difesa. Per quanto riguarda il centrocampo, il nome forte è sempre uno: Adrien Rabiot.

Milan, assalto a Rabiot: le ultime news

Com’è noto, Rabiot è stato messo in vendita ufficialmente dal Marsiglia dopo una rissa con l’ex compagno di squadra Jonathan Rowe (finito poi al Bologna). Roberto De Zerbi nell’ultima conferenza stampa ha spiegato che la situazione non è cambiata, anche perché non ci sono state delle scuse da parte del calciatore: “Rabiot ormai se la vede la società – ha dichiarato – se avrà voglia di andarci a parlare, ma non mi riguarda più“.

Era trapelata la volontà di Rabiot di rimanere all’OM, però non sembrano esserci le condizioni. Da capire se vi siano le condizioni per un trasferimento al Milan. Il prezzo del cartellino è stato fissato a 15 milioni di euro. Il problema maggiore può essere il contratto, dato che l’ex Juventus percepisce circa 6 milioni di euro netti annui.

La Gazzetta dello Sport ha spiegato che ieri Veronique, mamma-agente del giocatore, ha contattato il Milan dopo il sondaggio fatto nei giorni precedenti dal club. La trattativa non è ancora partita concretamente, però rispetto a prima adesso c’è un’apertura di Rabiot a un trasferimento in maglia rossonera. La convinzione di rimanere a Marsiglia non c’è più, dunque valuta anche altre possibilità.

Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno spiegato che i rossoneri intendono provarci finché sarà possibile. Fino a stamattina, l’OM non aveva ricevuto alcuna offerta per il cartellino del nazionale francese.

Da capire cosa succederà succederà nella giornata di oggi, decisiva anche per capire se il Milan darà il via libera alla cessione di Yunus Musah all’Atalanta. Un’operazione da circa 25 milioni di euro.