Bennacer ancora in Serie A, operazione a sorpresa: Tare pronto a vendere

Un club italiano sta riflettendo sull’ingaggio di un calciatore della squadra di Allegri: potrebbe sorgere un affare inatteso.

In questo finale della finestra estiva del calciomercato il Milan può essere protagonista. Nei pieni della società ci sono tre acquisti da fare (difensore centrale, centrocampista, attaccante) e anche alcune cessioni.

Alex Jimenez è diretto verso il Bournemouth, mentre Yunus Musah dovrebbe andare all’Atalanta. Igli Tare spera anche di piazzare Samuel Chukwueze al Fulham, che già nel mercato invernale era stato ad un passo dal prendere l’esterno nigeriano. In uscita anche esuberi come Ismael Bennacer, Yacine Adli e Divock Origi, finora difficili da piazzare per vari motivi.

Milan, Bennacer: Turchia e non solo

Per quanto riguarda Bennacer, la sua speranza iniziale era quella di fare ritorno al Marsiglia, dove ha giocato in prestito nella seconda metà della scorsa stagione. In questo momento, non sembrano esserci i presupposti per tale trasferimento, l’OM ha fatto altre scelte per il centrocampo e difficilmente si rifarà avanti per l’algerino.

C’erano stati rumors su una trattativa con l’Al Ittihad, però il trasferimento in Arabia Saudita non si è concretizzato. Negli ultimi giorni è spuntata una richiesta da parte del Trabzonspor, però non è una pista di mercato decollata. Potrebbero esserci ancora dei risvolti, anche perché in Turchia la finestra estiva del calciomercato termina il 12 settembre.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano Tuttosport, anche la Juventus starebbe pensando a Bennacer. Non si tratta di una prima scelta, ma può essere un’opportunità last minute per il centrocampo bianconero. Certamente l’ex Empoli deve rivedere un po’ il suo stipendio da 3,5-4 milioni di euro netti annui per favorire il suo trasferimento. Questo fattore sta condizionando non poco il suo futuro, ostacolandone la cessione.

Il cartellino di Bennacer ha una valutazione di 12-13 milioni di euro. Il Milan aveva concordato un prezzo finale di 15 milioni tra parte fissa (12) e bonus (3) con il Marsiglia, che però non ha esercitato il diritto di riscatto al termine della scorsa stagione. Possibile anche una nuova cessione in prestito, ma fissando delle condizioni per l’obbligo di riscatto. Il club rossonero non vuole rischiare di ritrovarsi l’algerino a Milanello nel luglio 2026.