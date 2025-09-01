Milan, accordo da 15 milioni: Tare compra un nuovo difensore

La società rossonera è vicina a prendere un rinforzo in difesa: emergono i dettagli dell’operazione.

Ultima giornata di calciomercato estivo molto calda per il Milan. Ieri sera è stata chiusa la trattativa con il Marsiglia per l’acquisto di Adrien Rabiot, che oggi dovrebbe svolgere le visite mediche. Affare da circa 10 milioni di euro e contratto di 3-4 anni all’ex Juventus, che era l’obiettivo primario di Massimiliano Allegri per il centrocampo.

Adesso Igli Tare vuole stringere anche per l’ingaggio di un nuovo difensore centrale. Dopo aver visto sfumare opzioni come Jakub Kiwior dell’Arsenal (è ormai del Porto) e Manuel Akanji del Manchester City (potrebbe andare al Tottenham), c’è stata una virata netta su Joe Gomez del Liverpool. Le prossime ore saranno fondamentali, l’operazione va chiusa in mattinata per evitare problemi di natura burocratica.

Calciomercato Milan, arriva Joe Gomez: i dettagli

Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto, il Milan ha trovato l’accordo con il Liverpool per quanto riguarda il prezzo di Gomez: 15 milioni di euro. Superato quell’ostacolo, la dirigenza rossonera sta cercando di sistemare i dettagli del contratto del 28enne inglese, che ha aperto ampiamente al trasferimento a Milano.

Definire l’intesa sullo stipendio e la durata contrattuale è un tassello fondamentale, ovviamente, ma ne serve anche un altro. Per il via libera definitivo è necessario che il Liverpool riesca a chiudere l’acquisto di Marc Guehi dal Crystal Palace. Una volta assicuratosi il 25enne anglo-ivoriano, i Reds lasceranno partire Gomez in direzione Milan.