Milan, colpo a sorpresa dal Barcellona: la situazione

La dirigenza rossonera ha pensato anche a un giocatore del Barça per rinforzare la squadra di Allegri: l’indiscrezione.

Nel finale di questo calciomercato estivo ci si aspettava un Milan protagonista, data la necessità di prendere alcuni rinforzi importanti. Uno è stato preso: Adrien Rabiot, forte centrocampista in arrivo dal Marsiglia.

È arrivato anche David Odogu, difensore classe 2006 che rappresenta un’incognita. Circa 10 milioni di euro investiti per comprarlo dal Wolfsburg, con il quale ha collezionato solo 3 presenze a livello di Prima Squadra. Ci si aspettava che il club rossonero riuscisse ad assicurarsi un centrale di esperienza, obiettivo dichiarato da Igli Tare, però sono sfumate tutte le piste prese in considerazione. Salvo colpi di scena, in difesa non ci saranno altri arrivi.

Milan, nuovo terzino spagnolo? Le ultime news

Il Milan ha ceduto Alex Jimenez al Bournemouth in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni. Di conseguenza, è emersa anche la necessità di pensare all’ingaggio di un terzino destro capace di giocare anche in posizione più avanzata.

In mattinata si sono fatti i nomi di Janlu Sanchez del Siviglia e di Arnau Martinez del Girona. Tuttavia, non ci sono poi stati degli sviluppi concreti. Nelle ultimissime ore dalla Spagna è trapelato un ulteriore nome: Hector Fort. Stando a quanto rivelato dal Mundo Deportivo, una delle proposte per il terzino destro 19enne è arrivata dal Maiorca, che però deve cedere Pablo Maffeo per fargli spazio.

Anche il Milan sarebbe interessato a Fort, giovane promettente cresciuto nel florido settore giovanile del Barcellona. Ma il giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha commentato così: “In questo momento non mi sembra ci siano le condizioni. Per il ruolo di terzino destro non mi è arrivato nulla in questo momento. Vi avevo parlato di terzini destri sondati, ma vi posso dire che profili come Hector Fort non arriveranno. Il Milan ne avrebbe preso uno se avesse trovato una situazione facile, come quella di un prestito“.