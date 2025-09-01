No al Milan, sì all’Inter: accordo per il prestito, rossoneri beffati

Il club nerazzurro sta accelerando per assicurarsi un giocatore che recentemente è stato trattato da Tare.

L’acquisto di un difensore centrale esperto era diventata una priorità per il Milan, come confermato da Igli Tare prima della partita di campionato contro il Lecce. In quel momento l’obiettivo numero 1 era Manuel Akanji del Manchester City.

Dopo aver trovato un accordo di massima con i Citizens, non è arrivato l’ok del giocatore: distanza domanda-offerta sullo stipendio e anche il fattore Champions League a condizionare l’operazione. Il club rossonero ha virato su Joe Gomez del Liverpool, raggiungendo tutti gli accordi necessari ma finendo per abbandonare anche questa pista a causa della mancanza di tempi tecnici per formalizzare tutto. A sorpresa, il Diavolo ha chiuso per il 19enne David Odogu del Wolfsburg. Vedremo se sarà l’unico arrivo nel ruolo in questo ultimo giorno di calciomercato estivo.

Calciomercato Milan, un ex obiettivo va all’Inter: le ultime news

Dopo aver detto no al Milan, Akanji è rimasto sul mercato. Sembrava potesse andare al Tottenham, ma poi la trattativa non è decollata. Nelle ultime ore si è fatta avanti concretamente l’Inter e sembra che l’operazione sia stata praticamente realizzata.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il club nerazzurro e il Manchester City hanno raggiunto l’accordo sulla base di un prestito oneroso da 1-2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro; diventa obbligo nel caso in cui la squadra di Christian Chivu dovesse vincere lo Scudetto.

Sembrava che questo acquisto fosse legato alla cessione di Benjamin Pavard, sul quale c’è stato l’inserimento del Marsiglia. L’Inter ha deciso di prendere Akanji indipendentemente dalla partenza dell’ex Bayern Monaco, che rimane comunque cedibile se arriverà la giusta offerta. Il nazionale francese ha aperto all’OM e il suo entourage è in trattativa per quanto riguarda lo stipendio.

Da capire se alla fine i nerazzurri accetteranno la formula del prestito, inizialmente bocciata. Pavard viene valutato almeno 25 milioni di euro dall’Inter, che aveva ricevuto anche richieste dal Tottenham, dal Galatasaray e dal club saudita NEOM. In questo momento, la sensazione è che andrà al Marsiglia oppure rimarrà a Milano, non sembrano esserci altre opzioni possibili.