Milan, il mercato estivo non è finito: Tare ha 3 operazioni da chiudere

La dirigenza rossonera ha ancora del lavoro da fare durante la pausa nazionali: ecco chi può lasciare Milanello.

La sessione estiva del calciomercato è terminata in Serie A e altri importanti campionati europei. Per quanto riguarda il Milan, ci sono state tante operazioni tra entrate e uscite. Purtroppo, non è arrivato il difensore centrale di esperienza che tanto sarebbe servito a Massimiliano Allegri.

Quella è la pecca maggiore di una campagna acquisti che prevedeva anche l’ingaggio di un nuovo centravanti. Inizialmente c’era l’idea di affiancarlo a Santiago Gimenez, poi Igli Tare ha fatto capire che per prendere un’altra punta serviva cedere il messicano. Ci sono stati dialoghi con la Roma per uno scambio Gimenez-Dovbyk, però non si è concretizzato perché i club non hanno trovato l’accordo su formula e cifre. Il preferito di Allegri era Dusan Vlahovic, che è rimasto alla Juventus con uno stipendio di 12 milioni di euro netti.

Calciomercato Milan, cosa può succedere adesso

Tra le operazioni che il Milan non è riuscito a finalizzare ci sono anche le cessioni di Ismael Bennacer, Yacine Adli e Divock Origi. L’auspicio era quello di liberarsene entro il 1° settembre, ma le discussioni avute non hanno portato ad alcun trasferimento nelle scorse settimane.

Bennacer sperava di tornare al Marsiglia, dove ha giocato nella seconda metà della scorsa stagione, però il club francese ha fatto altre scelte per il centrocampo. Certamente il suo stipendio da 3,5-4 milioni di euro netti annui ha rappresentato un ostacolo per tante potenziali trattative. Stesso stipendio anche per Origi, che nella scorsa stagione non ha mai giocato e non si è neppure allenato a Milanello. Nel suo caso il Milan ha cercato (senza successo) di trovare un accordo per la risoluzione anticipata del contratto in scadenza a giugno 2026.

Medesima scadenza contrattuale di Adli, aggregato al Milan Futuro dopo il rientro dal prestito alla Fiorentina. Un “affronto” che probabilmente il giocatore non ha preso bene, una cessione apparentemente facile è diventata complicata. L’ex Bordeaux percepisce un ingaggio da 1 milione di euro netto annuo e il suo prezzo non è alto, quindi si pensava che sarebbe stato semplice piazzarlo.

Non è ancora finita. Ci sono campionati che hanno ancora la finestra del calciomercato aperta e che potrebbero accogliere Adli, Bennacer e Origi. Di seguito una lista con alcuni di questi.