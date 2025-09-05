Bennacer ceduto, ufficiale: niente Turchia, la nuova squadra è sorprendente

Finalmente si è concretizzata la cessione del centrocampista algerino, che lascia Milano e resta in Europa: ecco dove.

Conclusa la sessione estiva del calciomercato in Serie A e in tanti altri campionati, al Milan restavano ancora delle cessioni da fare in quei campionati che hanno ancora la finestra aperta per acquistare. Ismael Bennacer, Yacine Adli, Silvano Vos e Divock Origi sono rimasti e devono essere piazzati altrove.

Per quanto riguarda Bennacer, negli ultimi giorni si era parlato spesso del pressing del Trabzonspor per portarlo in Turchia. Il Milan aveva detto sì all’offerta di prestito con diritto di riscatto, però il centrocampista algerino non era convinto della destinazione. Un comportamento che ha un po’ fatto irritare la società rossonera, visto che il giocatore era totalmente fuori dai piani di Massimiliano Allegri e restare a Milano non avrebbe avuto senso.

Milan, Bennacer atteso in Croazia per visite mediche e firma

Questa mattina, a sorpresa, è arrivata la notizia del trasferimento di Bennacer in Croazia. Una pista di cui non si era mai parlato prima.

La Dinamo Zagabria ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista algerino in prestito con diritto di riscatto. Bennacer è atteso nella capitale croata per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Nella squadra allenata da Mario Kovacevic ritroverà alcune vecchie conoscenze della Serie A come Gonzalo Villar (ex Roma) e Miha Zajc (ex Empoli).

Probabilmente, un ruolo importante in questo trasferimento lo ha avuto Zvonimir Boban, presidente della Dinamo Zagabria e tra le persone che lo portarono al Milan nel calciomercato estivo 2019. Da dirigente rossonero era affiancato da Paolo Maldini e Frederic Massara, Bennacer fu uno dei primi colpi di quella campagna acquisti. Zvone stima moltissimo il centrocampista algerino e, vedendo la sua situazione difficile a Milano, deve essersi fatto avanti per convincerlo a provare un’esperienza in Croazia. Missione compiuta.