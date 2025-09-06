Arabia Saudita e Svizzera aiutano il Milan: trattative in corso

Dopo aver ceduto Bennacer, la società rossonera potrebbe finalizzare altre due cessioni nelle prossime ore: ecco cosa trapela.

Nell’ultima sessione estiva del calciomercato il Milan non ha fatto tutto quello che voleva. In entrata non ha raggiunto tutti gli obiettivi primari, però numericamente la squadra è abbastanza completa nei diversi reparti e ruoli.

Per quanto concerne le cessioni, al club rossonero erano rimasti quattro esuberi da piazzare. Ismael Bennacer, Yacine Adli, Silvano Vos e Divock Origi. Il primo si è accasato alla Dinamo Zagabria nella giornata di ieri, quando è arrivato l’annuncio a sorpresa del trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Il Milan parteciperà al pagamento del 60% dello stipendio da 3,5-4 milioni di euro netti annui di Bennacer, che ha preferito la chiamata di Zvonimir Boban a quella del Trabzonspor e di altre società straniere che lo hanno cercato.

Mercato Milan, Adli e Vos in uscita: le ultime news

Il giornalista Matteo Moretto ha rivelato che anche Silvano Vos è prossimo alla cessione. Il centrocampista olandese è vicino al trasferimento in Svizzera con la formula del prestito, anche se per adesso non si conoscono i dettagli dell’operazione e soprattutto la squadra nella quale andrebbe a giocare. Non rimane che attendere per avere ulteriori aggiornamenti sul futuro dell’ex Ajax, arrivato un anno fa in Italia e mai davvero decisivo in Serie C con il Milan Futuro.

Il club rossonero spera di definire la cessione di Vos e poi anche quella di Adli, sul quale c’è il pressing dell’Al Shabab. Stando a quanto rivelato da Footmercato.net, ci sarebbe una trattativa avanzata in corso, anche se la cosa più difficile rimane convincere il giocatore ad accettare di proseguire la sua carriera in Arabia Saudita. Ha già rifiutato offerte da Russia, Qatar e non solo.

Footmercato scrive che in agguato ci sono anche una squadra turca e una squadra greca, che potrebbero farsi avanti concretamente nei prossimi giorni. I campionati che hanno ancora il calciomercato aperto possono dare un aiuto al Milan, che “ringrazia” già la Croazia per la cessione di Ismael Bennacer alla Dinamo Zagabria.

Vos in Svizzera si dovrebbe chiudere nelle prossime ore. Si spera di trovare una sistemazione anche ad Adli, che altrimenti rimarrebbe a Milano senza prospettive di giocare. Il suo contratto con il club scade a giugno 2026, in ogni caso è destinato a separarsi dal Milan. Per quanto riguarda Origi, la risoluzione contrattuale anticipata pare l’unica opzione, anche se non c’è accordo sulla buonuscita da corrispondere all’ex Liverpool (stipendio di 3,5-4 milioni di euro netti annui).