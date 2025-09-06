È andato alla Juve, ma c’era anche il Milan: la rivelazione

L’amico di un noto calciatore ha confermato che il Diavolo aveva messo nel mirino uno dei rinforzi finiti alla Juventus.

La Juventus ha terminato la sessione estiva del calciomercato con due colpi molto importanti come Edon Zhegrova e Lois Openda. Un esterno destro offensivo e un attaccante. Sfumato il ritorno di Randall Kolo Muani dal PSG, la dirigenza bianconera ha preso due innesti che complessivamente costeranno di cartellino circa quando sarebbe costato il solo francese, ovvero 60 milioni di euro.

La Juve ha sperato fino all’ultimo di piazzare Dusan Vlahovic, così da risparmiare sul suo oneroso stipendio da 12 milioni di euro netti del suo ultimo anno di contratto. Inoltre, auspicava di incassare almeno 20 milioni di euro per evitare di perdere a parametro zero un giocatore di valore nel 2026. Ma il serbo è rimasto, nonostante i contatti con il Milan e altre società.

Dall’interesse del Milan alla firma con la Juventus: il retroscena

L’arrivo di Zhegrova dal Lille è stato possibile dopo aver trovato l’accordo con l’Atletico Madrid per la cessione di Nico Gonzalez. L’ex Fiorentina è andato in Spagna con la formula del prestito oneroso (1 milione di euro) con obbligo di riscatto condizionato (32 milioni di euro). Si era persino parlato di uno scambio Gonzalez-Chukwueze tra Juventus e Milan, però non se n’è fatto nulla.

Alla fine, l’argentino è andato alla corte del connazionale Diego Simeone, mentre Samuel Chukwueze è volato in Inghilterra per giocare nel Fulham. Il nazionale nigeriano si è trasferito a Londra in prestito con diritto di riscatto, cosa che doveva già fare nella scorsa finestra invernale del calciomercato, ma la trattativa si concluse tardi e mancarono i tempi tecnici per formalizzarla.

Tornando a Zhegrova, si tratta di un calciatore che in passato è stato accostato anche al Milan. Quando è arrivato Paulo Fonseca, che lo aveva allenato al Lille, si è parlato più volte di un suo eventuale approdo a Milano. Poi non ci sono stati sviluppi concreti, dato che nel medesimo ruolo c’erano Christian Pulisic e il già citato Chukwueze.

L’attore Vadat Bajrami, amico di Zhegrova, ha parlato così a Tuttomercatoweb: “Ha avuto tante offerte da gennaio in poi. Ci sono state offerte, dalla Premier League al Napoli, fino al Marsiglia. Ci sono stati anche contatti nel periodo precedente con altri club come la stessa Juventus, il Milan, la Roma“.

L’interesse del Milan è stato confermato. Il 26enne nazionale kosovaro era stato vicino al Marsiglia prima di approdare alla Juve, che lo ha prelevato per 15,5 milioni di euro. Un buonissimo affare, possibile grazie alla sua scadenza contrattuale ravvicinata (giugno 2026) con il Lille.