Accordo trovato, finalmente lascia il Milan: a breve le firme

La società rossonera sembra a un passo dal definire un trasferimento che contava di chiudere già nelle settimane scorse.

Al momento del suo arrivo nel ruolo di direttore sportivo, Igli Tare si è ritrovato in un Milan nel quale era necessario fare tanti cambiamenti. Dopo un ottavo posto in Serie A, normale apportare numerose modifiche alla squadra. Inoltre, c’erano molti calciatori che rientravano dai prestiti e che andavano piazzati.

Uno di questi, Ismael Bennacer è stato ceduto solo nei giorni scorsi, quando a sorpresa si è trasferito alla Dinamo Zagabria in prestito con diritto di riscatto. Il club croato coprirà il 40% dello stipendio del centrocampista, che percepisce 3,5-4 milioni di euro netti annui. L’opzione di acquisto del cartellino dovrebbe essere di circa 10 milioni di euro. Decisivo nell’operazione il ruolo di Zvonimir Boban, ex calciatore e dirigente rossonero, tra coloro che avevano portato Bennacer a Milano nel mercato estivo 2019. Oggi è presidente della Dinamo Zagabria.

Milan, altri 2 addii vicini: le ultime news

Oltre all’ex Empoli, il Diavolo sembra ormai prossimo a piazzare anche Silvano Vos. Secondo alcune indiscrezioni, a breve dovrebbe andare a giocare in Svizzera. Un trasferimento in prestito che gli servirà per cercare di giocare con continuità e di mostrare le sue qualità, rimaste nascoste nella passata stagione. Dovrebbe essere il Losanna la squadra che lo accoglierà, stando a quanto rivelato da calciomercato.com.

In attesa di conferme ulteriori sul trasferimento di Vos in Svizzera, ne sono arrivate alcune inerenti il possibile passaggio di Yacine Adli all’Al Shabab. Il centrocampista francese, in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2026, sembrava inizialmente riluttante rispetto a un’avventura in Arabia Saudita. Stando agli ultimi rumors di mercato, avrebbe rivisto un po’ la propria posizione.

In Arabia Saudita è il giornalista Sultan Al Otaibi a rivelare che l’Al Shabab ha raggiunto un accordo con Adli. Per finalizzare l’operazione è necessaria l’approvazione del Comitato per la Sostenibilità Finanziaria della Saudi Pro League. Non dovrebbero esserci problemi particolari, si spera. Il cartellino dell’ex Bordeaux non dovrebbe essere troppo costoso, visto il contratto in scadenza tra meno di un anno. Lo stipendio sarà certamente superiore all’attuale (1 milione di euro), ma nulla di scioccante se paragonato a quelli percepiti dai top player approdati nel campionato saudita.

Footmercato.net conferma che Adli si avvicina all’Al Shabab, accordo quasi totale: Adli dovrebbe firmare un contratto di tre anni a ben 7 milioni di euro annui. Nelle prossime ore si dovrebbe sistemare ogni dettaglio.