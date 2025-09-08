Milan, all’improvviso salta una trattativa: tutto da rifare

Un’operazione che sembrava fatta è fallita, ora Tare dovrà trovare un’altra sistemazione al giocatore rossonero: le ultime news.

Ci sono campionati che hanno ancora aperta la finestra estiva del calciomercato e che possono aiutare quei club che hanno ancora degli esuberi da vendere. Vale anche per il Milan, com’è noto.

Nei giorni scorsi la dirigenza rossonera è riuscita a piazzare Ismael Bennacer alla Dinamo Zagabria in prestito con diritto di riscatto. Dovrà pagare il 60% dello stipendio, ma è meglio così invece di tenere il nazionale algerino a Milano senza farlo giocare. In Croazia può essere titolare e rilanciarsi dopo una stagione negativa, poi l’estate prossima si vedrà. Il suo contratto scade a giugno 2027, certamente si andrà verso una cessione definitiva. Se non sarà alla Dinamo Zagabria, sarà a un’altra squadra.

Milan, sfuma la partenza di un esubero?

Negli ultimissimi giorni c’è stata anche l’accelerata dell’Al Shabab per Yacine Adli, inizialmente non convinto del trasferimento in Arabia Saudita. La ricchissima offerta presentata dal club della Saudi Pro League lo ha spinto a dire sì, anche perché al Milan non avrebbe avuto prospettive di giocare. Vanno sistemati gli ultimi dettagli, ma l’operazione dovrebbe regolarmente andare in porto.

Invece, sembra sfumata la cessione di Silvano Vos al Losanna. Stando a quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto è saltata la trattativa tra il Milan e la società svizzera. Il problema è rappresentato dalla distanza economica (prestito oneroso più pagamento dell’ingaggio) tra le parti. Nei giorni scorsi sembrava vicinissimo questo trasferimento, però poi non c’è stato accordo totale sulle condizioni dell’operazione. Salvo colpi di scena, questa pista di mercato va considerata ormai archiviata.

Rimane comunque cedibile Vos, che non rientra nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Vedremo se a breve partiranno nuovi contatti e nuove trattative per cedere l’ex centrocampista dell’Ajax, arrivato nel calciomercato estivo 2024 per circa 3 milioni di euro più bonus. Ad oggi, soldi sprecati. Il giocatore era stato aggregato al Milan Futuro e ha impressionato positivamente solo al debutto in Serie C, poi ha