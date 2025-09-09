Dopo Theo e Adli, ancora l’Arabia Saudita: arrivano altri soldi per il Milan

La Saudi Pro League ha accolto due giocatori che hanno vestito la maglia rossonera, potrebbe arrivarne un altro a breve.

Tra le tante operazioni fatte dal Milan nell’ultimo calciomercato estivo c’è stata anche la cessione di Theo Hernandez, finito all’Al Hilal. Dopo sei stagioni in maglia rossonera, il suo ciclo si era esaurito e la decisione migliore per le parti è stata quella di separarsi.

Operazione da circa 25 milioni di euro, bonus compresi. Una discreta plusvalenza per un giocatore che sarebbe andato in scadenza di contratto a giugno 2026. Non c’era alcuna chance di rinnovare. Dopo aver sondato altre opzioni, come l’Atletico Madrid, il terzino francese ha accettato il trasferimento in Arabia Saudita. Ha firmato un ricco contratto triennale da circa 17 milioni di euro netti annui. A Milano ne percepiva 4,5.

Dal Milan alla Saudi Pro League: le ultime news di mercato

Nella Saudi Pro League sta per approdare pure Yacine Adli, un altro che inizialmente non era convinto della destinazione. Non avendo grandi alternative, alla fine ha deciso di accettare la ricca offerta dell’Al Shabab: contratto triennale da circa 6 milioni di euro netti annui. È volato in Arabia Saudita per visite mediche e firme, a breve dovrebbe arrivare l’ufficialità del suo trasferimento.

Anche Adli, come Theo, in scadenza a giugno 2026. Non rientrava nel progetto tecnico del Milan, che aveva sperato nel riscatto del suo cartellino da parte della Fiorentina al termine della scorsa stagione. Era stato pattuito un prezzo di 10-10,5 milioni di euro, ma il club toscano non ha esercitato l’opzione di acquisto. Ora ne dovrebbero arrivare circa 7 dall’Al Shabab.

Dall’Arabia Saudita potrebbero arrivare altri soldi nelle casse del Milan, precisamente dall’Al Ittihad. Il giornalista Fabrizio Romano ha rivelato che il club allenato da Laurent Blanc ha messo nel mirino Jan-Carlo Simic, difensore che i rossoneri hanno venduto all’Anderlecht nel mercato estivo 2024 per circa 3 milioni di euro. L’accordo prevedeva anche che il Diavolo si assicurasse il 20% di una futura rivendita.

Se l’Al Ittihad dovesse comprare Simic, ci guadagnerebbe anche il Milan. Del giocatore si è parlato in questi giorni anche in chiave Lazio, società che avrebbe avviato i contatti per “bloccarlo” per gennaio 2026. La mossa dall’Arabia Saudita potrebbe spiazzare i biancocelesti, anche perché il club di Jeddah ha argomenti economici che possono convincere praticamente chiunque. Vedremo se Simic si farà attrarre dai petroldollari o preferirà continuare il suo processo di crescita in Europa.