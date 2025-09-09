Milan, telenovela finita: visite mediche e firme oggi

Un calciatore rossonero è pronto per una nuova avventura: addio definitivo alla sua esperienza a Milano.

In questi giorni si parla ancora di mercato in chiave Milan, dato che ci sono alcuni esuberi da piazzare in qualche campionato che ha ancora la possibilità di fare acquisti. Lo abbiamo visto recentemente con Ismael Bennacer, ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Dinamo Zagabria.

Dopo la trattativa fallita con il Trabzonspor, il club croato si è fatto avanti ed è riuscito a chiudere l’operazione garantendosi un giocatore di livello importante per un campionato come la SuperSport Hrvatska. Pagherà il 40% dello stipendio da 3,5-4 milioni di euro netti annui che percepisce l’ex Empoli.

Calciomercato Milan, cessione definita: le ultime news

Sembrava fatta anche per il trasferimento di Silvano Vos in Svizzera, però Milan e Losanna non sono riusciti a sistemare gli ultimi dettagli inerenti le cifre del prestito oneroso e lo stipendio. Trattativa saltata, ora serve trovare un’altra sistemazione all’ex Ajax. Da non escludere che possa comunque giocare in Svizzera, ma con una maglia diversa.

Ha finalmente trovato un posto dove giocare Yacine Adli, che durante l’estate ha rifiutato più richieste e negli ultimi giorni ha finalmente detto sì a una società: l’Al Shabab. Come confermato dai giornalisti Fabrizio Romano e Matteo Moretto, oggi il centrocampista franco-algerino sosterrà le visite mediche in Arabia Saudita.

Adli percepirà uno stipendio importante giocando nella Saudi Pro League, mentre il Milan dovrebbe incassare circa 7 milioni di euro. Un discreto ricavo considerando che l’ex Bordeaux ha un contratto che scade a giugno 2026. A bilancio un’altra plusvalenza.

Il giocatore era reduce da una stagione in prestito alla Fiorentina, che poi non lo ha riscatto per i circa 10 milioni di euro pattuiti. Non aveva fatto male a Firenze, dove però è approdato Stefano Pioli in panchina, un allenatore che aveva già avuto a Milano e con il quale non era riuscito a esprimersi al meglio.

Rientrato dal prestito alla Fiorentina, Adli non è stato convocato da Massimiliano Allegri per la preparazione estiva. Si è allenato col Milan Futuro, la squadra Under 23 che in questa stagione giocherà in Serie D. Una scelta che sicuramente non è piaciuta al giocatore, che si aspettava di essere regolarmente al lavoro con la Prima Squadra pur non rientrando nel progetto del nuovo allenatore.

Finalmente, il suo futuro è stato definito e il centrocampista avrà la chance di ripartire dall’Arabia Saudita. L’Al Shabab è allenato dallo spagnolo Imanol Alguacil e in organico ha una vecchia conoscenza della Serie A: Wesley Hoedt. Il 31enne difensore olandese che ha indossato la maglia della Lazio tra il 2015 e il 2017. Nella rosa è presente anche un nome noto del calcio internazionale: Yannick Carrasco, ex Atletico Madrid.