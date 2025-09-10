Gimenez risponde al Milan: lanciato un messaggio ad Allegri

L’attaccante messicano si è reso protagonista con la nazionale: sicuramente in casa rossonera hanno visto e apprezzato.

Non è un segreto che il Milan abbia concretamente pensato alla cessione di Santiago Gimenez nello scorso calciomercato estivo. Igli Tare ne ha parlato direttamente prima della partita a Lecce, quando ha confermato la possibilità di uno scambio con Artem Dovbyk della Roma. Un’operazione che poi non è andata in porto.

L’ex Feyenoord ha voluto fortemente rimanere in maglia rossonera, indossarla per lui rappresenta la realizzazione di un sogno e non voleva andarsene. Come ha raccontato il padre Christian, il giocatore non era neppure stato informato dei dialoghi con la Roma per un eventuale scambio. Alla fine, la trattativa non è decollata e ciascuno degli attaccanti è rimasto dov’era. Certamente, per entrambi non è stato fantastico sapere che i rispettivi allenatori non ripongono grande fiducia in loro.

Santi Gimenez fa sorridere Messico e Milan

Nelle prime due giornate di Serie A il numero 7 rossonero non ha segnato gol. Sia contro la Cremonese sia contro il Lecce ha realizzato reti che sono state poi annullate. Gli avrebbe fatto bene un esito diverso, non c’è dubbio.

Durante la pausa nazionali anche lui ha lasciato Milano, si è unito al Messico per le due amichevoli in programma contro Giappone e Corea del Sud. La prima è terminata 0-0, Gimenez è partito dalla panchina ed è entrato al 61′ senza riuscire a incidere. Anche nella seconda non è stato schierato nella formazione titolare, è subentrato al 62′ sempre al posto di Raul Jimenez, il centravanti che il commissario tecnico Javier Aguirre vede come prima scelta.

Ma contro la Corea del Sud è stato protagonista. Infatti, nel quarto minuto di recupero ha segnato il gol del 2-2 permettendo al Messico di evitare una sconfitta. Tra l’altro, Santi ha realizzato una rete bellissima con un tiro di sinistro dal limite dell’area che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Una prodezza di cui aveva bisogno.

Un messaggio al Milan (che lo voleva cedere) e ad Allegri (che preferiva un altro tipo di attaccante) in vista del suo rientro a Milano, previsto per giovedì. Vedremo se domenica sera partirà titolare contro il Bologna a San Siro e se riuscirà a sbloccarsi in Serie A.