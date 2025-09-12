Allegri stupito, lo lancia subito titolare: la probabile formazione di Milan-Bologna

Tra oggi e domani l’allenatore rossonero sceglierà lo schieramento da impiegare nel match a San Siro: trapela una possibile sorpresa.

Dopo la sconfitta clamorosa nella prima partita contro la neopromossa Cremonese, il Milan si è riscattato vincendo a Lecce e adesso ha un test ancora più impegnativo. Domenica a San Siro arriva il Bologna, squadra reduce da due ottime stagioni e che vuole ripetersi anche in questa.

La squadra di Vincenzo Italiano non sarà al completo: mancheranno Ciro Immobile, Tommaso Pobega e Ibrahim Sulemana. In dubbio Nicolò Casale ed Emil Holm, che l’allenatore rossoblu spera di recuperare almeno per la panchina. Neppure Massimiliano Allegri avrà tutti a disposizione: oltre ad Ardon Jashari, non dovrebbe essere tra i convocati neppure Rafael Leao.

Verso Milan-Bologna: la possibile formazione di Allegri

Terminata la pausa nazionali, Allegri ha ritrovato i diversi calciatori che avevano lasciato Milanello e ora può fare meglio le sue valutazioni sulla formazione da schierare contro il Bologna. Da non escludere sorprese rispetto a quanto visto nelle prime giornate della Serie A 2025/2026.

Una scelta da non scartare è quella inerente l’impiego di Adrien Rabiot come titolare. La Gazzetta dello Sport rivela che l’ex di PSG, Juventus e Marsiglia ha impressionato nei test fisici svolti giovedì mattina a Milanello. Allegri sta pensando di lanciarlo subito in campo, però la decisione definitiva arriverà solo dopo gli allenamenti di oggi e domani.

In caso di partenza da titolare, Rabiot agirebbe da mezzala sinistra. Probabilmente, a fargli spazio sarebbe Ruben Loftus-Cheek, anche se non è detto che l’ex Chelsea debba per forza finire in panchina. Potrebbe essere avanzato nel ruolo di seconda punta a fianco di Santiago Gimenez se Allegri dovesse decidere di lasciare in panchina Christian Pulisic, rientrato giovedì dalla trasferta con la nazionale degli Stati Uniti. Anche Gimenez ed Estupiñan sono tornati ieri.

Oggi alle ore 12 ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Rabiot a Casa Milan. Si tratta di un calciatore che Allegri ha voluto fortemente nella sua squadra. Quando il centrocampista ha rotto con il Marsiglia, in seguito alla rissa con Jonathan Rowe, la società rossonera si è fatta avanti e alla fine è riuscita ad assicurarsi un rinforzo importante.

MILAN-BOLOGNA: LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

(3-5-2) – Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot (Loftus-Cheek), Estupiñan; Pulisic (Loftus-Cheek), Gimenez.