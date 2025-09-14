Col Bologna un debutto assoluto: il Milan ufficializza la novità

Stasera importante test per la squadra di Allegri, che per l’occasione avrà una novità interessante: ecco di cosa si tratta.

Terminata la pausa nazionali, ripartono i campionati e il Milan deve affrontare una sfida impegnativa contro il Bologna a San Siro. La squadra di Vincenzo Italiano è un’avversaria ostica e i rossoneri hanno un conto in sospeso dalla scorsa stagione, visto che hanno perso la finale di Coppa Italia proprio contro i rossoblu.

Per la squadra di Massimiliano Allegri è un esame importante da superare. L’allenatore toscano si aspetta di vedere un gruppo in crescita sia fisicamente sia tatticamente. E, ovviamente, si aspetta anche i 3 punti. Il Bologna viene da due annate molto positive, quindi una vittoria avrebbe un significato importante e darebbe fiducia all’ambiente. Inoltre, alla prima giornata il Diavolo era stato messo KO dalla Cremonese proprio a San Siro, pertanto c’è anche il desiderio di regalare ai tifosi il primo successo casalingo in questa Serie A.

Serie A, Milan-Bologna: annunciata una novità

Per Milan-Bologna il modulo non cambierà, Allegri confermerà il 3-5-2. In difesa sembra esserci l’orientamento a schierare i giocatori già impiegati nelle scorse partite. Quindi, dovrebbe esserci il terzetto Tomori-Gabbia-Pavlovic davanti a Mike Maignan, nonostante Koni De Winter sperasse in un impiego da titolare.

A centrocampo la novità dovrebbe essere rappresentata dal debutto da titolare di Adrien Rabiot, che affiancherà Luka Modric e Youssouf Fofana come interno. Sulle fasce agiranno Alexis Saelemaekers a destra e Pervis Estupiñan a sinistra. In attacco sembra che vedremo Ruben Loftus-Cheek agire da supporto a Santiago Gimenez, con Christian Pulisic che partirebbe dalla panchina.

L’americano è reduce dalla trasferta con la nazionale e forse Allegri preferisce sfruttarlo nel secondo tempo. Nella ripresa potrebbe esserci spazio anche per Christopher Nkunku, un altro dei nuovi arrivati in casa Milan. L’allenatore ha spiegato che il francese è indietro in termini di condizione, ha 25-30 minuti nelle gambe. Da escludere assolutamente un impiego da titolare.

A proposito di novità, è stato confermato che il Milan contro il Bologna indosserà per la prima volta in stagione il terzo kit Puma, quello che prevede la maglia, pantaloncini e calzetti di colore giallo con dettagli verdi che ricorda un po’ la divisa della nazionale del Brasile e che è un richiamo alla terza divisa del Milan della stagione 95/96. Vedremo se il debutto di questa maglia sarà vincente.