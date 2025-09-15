Modric, qualcuno gli aveva sconsigliato il Milan: la rivelazione shock

Trapela una notizia abbastanza sorprendente sul trasferimento del campione croato in rossonero: il retroscena è di Fabrizio Romano.

Siamo solo a inizio stagione e sono passate poche partite, ma Luka Modric sta facendo vedere perché il Milan lo ha ingaggiato. Chi aveva dubbi su di lui legati ai 40 anni di età si dovrà ricredere di fronte alle sue prestazioni e alla sua leadership.

Contro il Bologna ha vinto il premio di migliore in campo dopo una buona prova sugellata dal gol che ha deciso la partita. A San Siro, sotto la Curva Sud, la sua prima rete con la maglia della squadra che tifava da bambino. Un’esultanza piena di soddisfazione ed entusiasmo. Ci tiene molto ad aiutare i rossoneri a tornare ai vertici della Serie A dopo un campionato chiuso all’ottavo posto della classifica. Non è venuto per “svernare” come ipotizzava qualcuno che non conosce bene il campione croato.

Luka Modric al Milan: il retroscena di Fabrizio Romano

In una stagione nella quale il Milan non ha coppe europee da affrontare, il 40enne Modric può essere gestito efficacemente da Massimiliano Allegri. Un calendario con meno partite viene sicuramente incontro a un giocatore con età avanzata, anche se va sottolineato che nella passata stagione il croato ha collezionato oltre 60 presenze tra Real Madrid e Nazionale. Non è affatto un calciatore in difficoltà sul piano fisico, anche se chiaramente c’è una gestione da fare per averlo brillante il più possibile.

Igli Tare fece un blitz in Croazia a inizio giugno per strappare il sì di Modric, in scadenza di contratto con il Real Madrid. Missione compiuta, visto che la proposta messa sul tavolo ha convinto il Pallone d’Oro 2018. Non mancavano altre richieste, però la possibilità di giocare nel Milan era la sfida che lo stimolava maggiormente. Andare nella MLS o nella Saudi Pro League non gli interessava, nonostante delle ricche offerte.

Il giornalista Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha svelato un retroscena che sta facendo rumore: “Modric ha scelto subito di legarsi al Milan, dopo la scelta fatta dal Real Madrid. Nonostante qualcuno che conosce bene il giocatore lo invitasse a ragionare sul fatto di andare in un Milan senza Champions League e in difficoltà a livello ambientale dopo le contestazioni verso la società, e nonostante due offerte impareggiabili da MLS e Qatar, lui ha scelto il Milan con una forma di amore molto rara da trovare nel mercato di oggi“.

Sarebbe rimasto al Real Madrid se il club spagnolo glielo avesse permesso, non è stato così e allora ha deciso di sposare il progetto rossonero. Chi sarà la persona che gli ha fatto mettere in dubbio il trasferimento a Milano? Il suo “consiglio” non ha funzionato, Modric ha scelto di accettare la sfida proposta dal Milan e vuole viverla dando il massimo di sé stesso, come ha fatto per tutta la carriera. Da ricordare che il suo contratto è annuale, ma prevede anche un’opzione per il prolungamento fino a giugno 2027.