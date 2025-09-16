Lo sapevate? Allegri ha già fatto una prima “impresa” col Milan

Il ritorno sulla panchina rossonera è una grande sfida per l’allenatore toscano, fiducioso di poterla vincere: intanto emerge un dato interessante.

Massimiliano Allegri vuole riportare il Milan ai piani alti della Serie A dopo l’ottavo posto nella scorsa stagione. L’obiettivo minimo da non fallire è quello del ritorno in Champions League, troppo importante sia sul piano sportivo sia su quello economico. Sullo Scudetto non si è sbilanciato, ha semplicemente dichiarato che si vedrà a marzo se la squadra sarà in corsa o meno per tale traguardo.

L’allenatore toscano sa bene che in una piazza come Milano le aspettative e le pressioni sono sempre tante. In una stagione senza coppe europee da affrontare, quindi con meno partite in calendario e una gestione più semplice delle energie dei calciatori, c’è chi si aspetta che il Diavolo lotti per lo Scudetto. Un po’ come successo al Napoli nella scorsa annata. Vedremo se ciò succederà, alcune scelte di mercato hanno creato scetticismo.

Allegri non lo aveva fatto prima al Milan: la statistica

Nelle prime 3 giornate di campionato il Milan ha totalizzato 6 punti, occupa il quinto posto della classifica a -3 da Napoli e Juventus, le uniche a punteggio pieno. Dopo la sconfitta casalinga al debutto contro la neopromossa Cremonese, sono arrivate due vittorie contro Lecce e Bologna. La seconda è stata caratterizzata anche da un episodio arbitrale molto discusso che ha visto i rossoneri danneggiato da un folle errore di Michael Fabbri, arbitro in sala VAR.

C’è una statistica interessante da evidenziare: Allegri non aveva mai collezionato 2 vittorie nelle prime 3 giornate di Serie A nelle precedenti stagioni da allenatore del Milan. Al massimo, era arrivato un successo.

Stagione 2010/2021

Milan-Lecce 4-0

Cesena Milan 2-0

Milan-Catania 1-1

Stagione 2011/2012

Cagliari-Milan 0-2

Milan-Lazio 2-2

Napoli-Milan 3-1

Stagione 2012/2013

Milan-Sampdoria 0-1

Bologna-Milan 1-3

Milan-Atalanta 0-1

Stagione 2013/2014

Hellas Verona-Milan 2-1

Milan-Cagliari 3-1

Torino-Milan 2-2

Ha fatto 3 vittorie in 3 giornate nella Serie A 2014/2015, quando era passato sulla panchina della Juventus al posto di Antonio Conte. In quella successiva 2 sconfitte e un 1 pareggio, poi di nuovo 3 vittorie nell’avvio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. Dopo due anni sabbatici, il ritorno alla Juve nella stagione 2021/2022 non è stato dei migliori: 1 pareggio e 2 sconfitte. 5 punti nella stagione 2022/2023 e 7 in quella 2024/2025, l’ultima a Torino prima del divorzio.